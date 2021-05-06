Yenilmez hükümdar Cengiz Han'ın ordularını üst üste mağlup ederek Moğolların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden ve dünyayı dize getiren Cengiz Han'a, "Keşke benim oğlum olsaydı" dedirten kahraman komutan Celaleddin Harzemşah'ın heyecan dolu hikayesini anlatan Bozkır Arslanı Celaleddin'in ikinci tanıtımı da nefes kesti.