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    • 06.05.2021 14:36
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    Görkemli prodüksiyonu ve aksiyon sahneleriyle ATV'de başlıyor! Bozkır Arslanı Celaleddin'den 2. tanıtım!

    Görkemli prodüksiyonu ve aksiyon sahneleriyle nefes kesmeye geliyor! İslam dünyasını içene sürüklendiği büyük bir iç savaş ve kaostan çıkarıp birleştirmeye çalışan, dünyayı kasıp kavuran Moğollara ilk mağlubiyeti tattıran ve onların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden "Bozkır Arslanı Celaleddin"in hikayesini anlatan dizinin yapım ve proje tasarımını üstlendi. Bozkır Arslanı Celaleddin 2. tanıtımıyla ortalığı kasıp kavuruyor!

    Yeni dizi Bozkır Arslan'ı Celaleddin'den 2. tanıtım!

    Bozdağ Film imzalı, Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini konu alan yeni dizi 'Bozkır Arslanı Celaleddin'den ikinci tanıtım yayınlandı.

    BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN TANITIM FRAGMANI İZLE - TIKLA

    Yayınlanan ilk tanıtımı ile milyonlarca izlemeye ulaşan ve büyük beğeni toplayan 'Bozkır Arslanı Celaleddin' yakında atv'de ekrana gelmeye başlayacak.

    'Diriliş Ertuğrul' ve 'Kuruluş Osman' dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın senarist, yapımcı ve proje tasarımcısı olarak imza attığı yapımın kadrosunda Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Kaan Yalçın, Ferhat Yılmaz gibi isimler yer alıyor.

    BAŞROL OYUNCULARI
    Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın, yönetmenliğini Kazakistanlı Nurgissa Almurat'ın yaptığı Türk-Özbek ortak yapımı 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in başrolünü Emre Kıvılcım, Özbekistanlı Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu üstlendi. Dizinin kadrosunda Türkiye'den Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz, Kaan Yalçın gibi isimler de yer aldı.

        Yenilmez hükümdar Cengiz Han'ın ordularını üst üste mağlup ederek Moğolların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden ve dünyayı dize getiren Cengiz Han'a, "Keşke benim oğlum olsaydı" dedirten kahraman komutan Celaleddin Harzemşah'ın heyecan dolu hikayesini anlatan Bozkır Arslanı Celaleddin'in ikinci tanıtımı da nefes kesti.

        Atv'nin yeni dizisi Bozkır Arslan'ı 1. bölümden ilk fotoğraflar ise büyük ilgi gördü.

        Dizinin görkemli prodüksiyonu ve zengin oyuncu kadrosunu gözler önüne seren ikinci tanıtım da yayınlandığı andan itibaren büyük ilgiyle karşılaştı.
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        Haberler Televizyon Görkemli prodüksiyonu ve aksiyon sahneleriyle ATV'de başlıyor! Bozkır Arslanı Celaleddin'den 2. tanıtım!