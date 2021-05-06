Berna Balaban, 4 yıl beraber yaşadığı ancak aralarında resmi nikah bulunmayan Mehmet Ateş'in çocuklarını reddettiğini belirterek Esra Erol'dan yardım istemişti.
Büyük kızı olan Melisa varken Berna Hanım'dan ayrıldığını dile getiren Mehmet Bey ise ikinci çocuğun kendisinden olmadığını iddia etmişti.
Mehmet Bey, iki çocuk için de DNA verebileceğini belirterek test sonucunda biyolojik babası çıkması halinde soyadını vereceğini söylemişti.
Esra Erol, bugünkü canlı yayında DNA testinin sonucunu açıkladı. Ünlü sunucu, DNA testinin sonucuna göre Mehmet Ateş'in iki çocuğun da öz babası olduğunu söyledi.