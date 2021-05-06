Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 06.05.2021 20:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.05.2021 21:04
    ABONE OL

    DNA testi sonucu açıkladı! ’ın çocuğunun babası mi?

    4 yıl beraber yaşadığı ancak aralarında resmi nikah bulunmayan ’in çocuklarını reddettiğini belirten , ’da programına başvurmuştu. ekranlarında yüzleşen Mehmet Ateş ile Berna Balaban cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Esra Erol, DNA testinin sonucuna göre Mehmet Ateş'in iki çocuğun da öz babası olduğunu açıkladı.

    Esra Erol DNA testi sonucu açıkladı!

    Berna Balaban, 4 yıl beraber yaşadığı ancak aralarında resmi nikah bulunmayan Mehmet Ateş'in çocuklarını reddettiğini belirterek Esra Erol'dan yardım istemişti.

    Büyük kızı olan Melisa varken Berna Hanım'dan ayrıldığını dile getiren Mehmet Bey ise ikinci çocuğun kendisinden olmadığını iddia etmişti.

    Mehmet Bey, iki çocuk için de DNA verebileceğini belirterek test sonucunda biyolojik babası çıkması halinde soyadını vereceğini söylemişti.

    Esra Erol, bugünkü canlı yayında DNA testinin sonucunu açıkladı. Ünlü sunucu, DNA testinin sonucuna göre Mehmet Ateş'in iki çocuğun da öz babası olduğunu söyledi.

        Bunun üzerine Berna Hanım kalkıp oynamak istedi fakat kabul edilmedi.

        Esra Erol, "İki çocuk keyfi sefadan herkes kendi hayatını yaşayacak diye yıllardır kimliksiz dolaşıyor. Baba dediğin babalık yapmıyor, çocukları bırakıyor" diyerek sitem etti.

        Berna Hanım ise İlknur Hanım'a seslenerek şüpheleri olduğunu ama görüldüğünü, bu iftira ile 2 sene yaşadığını, bu sebeple Esra Erol'a ve Hülya Hanım'a teşekkür etti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İstanbul'da CHP'li belediye zulmü
        Haberler Televizyon Esra Erol DNA testi sonucu açıkladı! Berna Balaban’ın çocuğunun babası Mehmet Ateş mi?