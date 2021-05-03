RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Kuruluş Osman'ın yapımcısından bomba dizi! Tanıtımıyla daha şimdiden nefes kesti! Bozkırın şanlı hükümdarı...

Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman ve pek çok tarihi projeye imza atan Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği yeni bir dizi ATV ekranlarında izleyici karşısına olacak. Türkiye'de reyting rekorları kıran pek çok projeyi hayata geçiren Mehmet Bozdağ yeni tarihi dizisiyle çok konuşulacak. Harzemşahlar Devleti'nin son lideri Celaleddin Harzemşah'ın hayatını anlatan Bozkır Arslanı Celaleddin adlı dizi yakında Türkiye'de izleyici karşısında olacak. ATV ekranlarında sevenleriyle buluşacak diziyi merak eden izleyiciler şimdi heyecanla Bozkır Arslanı Celaleddin'in televizyon ekranlarında yayınlanacağı günü beklemeye başladı.

03.05.2021 11:40 - Son Güncelleme: 03.05.2021 11:40
Kuruluş Osman'ın yapımcısından bomba dizi! Tanıtımıyla daha şimdiden nefes kesti! Bozkırın şanlı hükümdarı...

Kuruluş Osman'ın yapımcısından bomba dizi! Tanıtımıyla daha şimdiden nefes kesti! Bozkırın şanlı hükümdarının hayatını aktaracak. Diriliş Ertuğrul, Mehmetçik Kut'ül Amare ve Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ yine çok konuşulacak bir tarihi dizi projesine imza attı. Bozdağ Film imzalı Mendirman Celaleddin dizisi geçtiğimiz aylarda Özbekistan televizyonlarında izleyici karşısına çıktı ve heyecan dolu sahneleriyle tam not aldı. Dizi Türkiye'de ATV ekranlarında Bozkır Arslanı Celaleddin olarak çok yakında izleyicisiyle buluşacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuruluş Osman'ın yapımcısından bomba dizi! Tanıtımıyla daha şimdiden nefes kesti! Bozkırın şanlı hükümdarı...

MENDİRMAN CELALEDDİN DİZİSİ İÇİN MÜJDE!

Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği Mendirman Celaleddin dizisi Özbekistan'da kısa sürede çok sevildi.

Kuruluş Osman'ın yapımcısından bomba dizi! Tanıtımıyla daha şimdiden nefes kesti! Bozkırın şanlı hükümdarı...

Yapılan son açıklamada Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin ATV ekranlarında yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı.

Kuruluş Osman'ın yapımcısından bomba dizi! Tanıtımıyla daha şimdiden nefes kesti! Bozkırın şanlı hükümdarı...

Cengiz Han'ın "Keşke böyle bir oğlum olsaydı" diyerek saygısını dile getirdiği tek hükümdar olan, cesaretin ete kemiğe büründüğü, onurlu savaşçı Celaleddin Harzemşah'ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı "Bozkır Arslanı Celaleddin" yakında atv ekranlarında olacak.

Kuruluş Osman'ın yapımcısından bomba dizi! Tanıtımıyla daha şimdiden nefes kesti! Bozkırın şanlı hükümdarı...

İslam dünyasını içene sürüklendiği büyük bir iç savaş ve kaostan çıkarıp birleştirmeye çalışan, dünyayı kasıp kavuran Moğollara ilk mağlubiyeti tattıran ve onların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden "Bozkır Arslanı Celaleddin"in hikayesini anlatan dizinin yapım ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ üstlendi.