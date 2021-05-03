Kuruluş Osman'ın yapımcısından bomba dizi! Tanıtımıyla daha şimdiden nefes kesti! Bozkırın şanlı hükümdarı...

Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman ve pek çok tarihi projeye imza atan Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği yeni bir dizi ATV ekranlarında izleyici karşısına olacak. Türkiye'de reyting rekorları kıran pek çok projeyi hayata geçiren Mehmet Bozdağ yeni tarihi dizisiyle çok konuşulacak. Harzemşahlar Devleti'nin son lideri Celaleddin Harzemşah'ın hayatını anlatan Bozkır Arslanı Celaleddin adlı dizi yakında Türkiye'de izleyici karşısında olacak. ATV ekranlarında sevenleriyle buluşacak diziyi merak eden izleyiciler şimdi heyecanla Bozkır Arslanı Celaleddin'in televizyon ekranlarında yayınlanacağı günü beklemeye başladı.

03.05.2021 11:40 - Son Güncelleme: 03.05.2021 11:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





