Kuruluş Osman'ın yapımcısından bomba dizi! Tanıtımıyla daha şimdiden nefes kesti! Bozkırın şanlı hükümdarı...
Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman ve pek çok tarihi projeye imza atan Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği yeni bir dizi ATV ekranlarında izleyici karşısına olacak. Türkiye'de reyting rekorları kıran pek çok projeyi hayata geçiren Mehmet Bozdağ yeni tarihi dizisiyle çok konuşulacak. Harzemşahlar Devleti'nin son lideri Celaleddin Harzemşah'ın hayatını anlatan Bozkır Arslanı Celaleddin adlı dizi yakında Türkiye'de izleyici karşısında olacak. ATV ekranlarında sevenleriyle buluşacak diziyi merak eden izleyiciler şimdi heyecanla Bozkır Arslanı Celaleddin'in televizyon ekranlarında yayınlanacağı günü beklemeye başladı.
Kuruluş Osman'ın yapımcısından bomba dizi! Tanıtımıyla daha şimdiden nefes kesti! Bozkırın şanlı hükümdarının hayatını aktaracak. Diriliş Ertuğrul, Mehmetçik Kut'ül Amare ve Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ yine çok konuşulacak bir tarihi dizi projesine imza attı. Bozdağ Film imzalı Mendirman Celaleddin dizisi geçtiğimiz aylarda Özbekistan televizyonlarında izleyici karşısına çıktı ve heyecan dolu sahneleriyle tam not aldı. Dizi Türkiye'de ATV ekranlarında Bozkır Arslanı Celaleddin olarak çok yakında izleyicisiyle buluşacak.
İslam dünyasını içene sürüklendiği büyük bir iç savaş ve kaostan çıkarıp birleştirmeye çalışan, dünyayı kasıp kavuran Moğollara ilk mağlubiyeti tattıran ve onların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden "Bozkır Arslanı Celaleddin"in hikayesini anlatan dizinin yapım ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ üstlendi.