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    ’den çok konuşulacak tarihi bir dizi daha.: '' yakında başlıyor

    ‘Dizi, ’de izlenir’ sloganıyla yıllardır milyonları ekran başına kilitleyen atv’den bir efsane yapım daha geliyor. Onurlu savaşçı ’ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı “” yakında atv ekranlarında olacak…

    'Bozkır Arslanı Celaleddin' yakında

    Atv'de ekrana geldiği her bölümüyle Çarşamba akşamlarının birincisi olan 'Kuruluş Osman' dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan çok konuşulacak yeni bir tarihi dizi daha geliyor.

    Cengiz Han'ın "Keşke böyle bir oğlum olsaydı" diyerek saygısını dile getirdiği tek hükümdar olan, cesaretin ete kemiğe büründüğü, onurlu savaşçı Celaleddin Harzemşah'ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı "Bozkır Arslanı Celaleddin" yakında atv ekranlarında olacak. İSLAM dünyasını içine sürüklendiği büyük bir iç savaş ve kaostan çıkarıp birleştirmeye çalışan, dünyayı kasıp kavuran Moğollar'a ilk mağlubiyeti tattıran ve onların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden "Bozkır Arslanı Celaleddin"in hikayesini anlatan dizinin yapım ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ üstlendi.

    Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı Türk-Özbek ortak yapımı dizinin yönetmeni ise Kazakistanlı Nurgissa Almurat...

        'Bozkır Arslanı Celaleddin'in başrolünü Emre Kıvılcım ve Özbekistanlı Yulduz Radjova üstleniyor.

        Kadroda ayrıca Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz, Kaan Yalçın gibi isimler de yer alıyor.
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        Haberler Saklambaç Atv’den çok konuşulacak tarihi bir dizi daha.: 'Bozkır Arslanı Celaleddin' yakında başlıyor