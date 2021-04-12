GELİNİM MUTFAKTA KAYINVALİDE FATMA'YA NE HEDİYE GELDİ?

Seda Sayan hediyeyi görünce"Kayınvalide Fatma'ya sürpriz bir hediye geldi, ben ağlarım buna" dedi. Fatma Hanım'ın oğlu Fatih'ten gelen hediyenin üzerinde "Canım anam, sen her şeyin en iyisine layıksın, seni çok seviyorum" yazıyordu. Fatma hanım notu okuyunca gözyaşlarına hakim olamadı, diğer kayınvalideler de gözyaşlarına boğuldu. Hediye olarak ev tapusu çıktı, kayınvalide Neriman Hanım ise "Gerçek tapu mu o diye" çıkıştı.