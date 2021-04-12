Gelinim Mutfakta kayınvalide Fatma'ya ne hediye geldi? Gelinim Mutfakta'da herkesi ağlatan hediye notunda ne yazıyor? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Gündüz kuşağının ilgiyle izlenen yarışmasında rekabet üst düzeydeyken eğlenceli anlar da yaşanıyor. Peki bu kez duygulandıran Gelinim Mutfakta Fatma hanıma gelen hediye neydi?
GELİNİM MUTFAKTA KAYINVALİDE FATMA'YA NE HEDİYE GELDİ?
Seda Sayan hediyeyi görünce"Kayınvalide Fatma'ya sürpriz bir hediye geldi, ben ağlarım buna" dedi. Fatma Hanım'ın oğlu Fatih'ten gelen hediyenin üzerinde "Canım anam, sen her şeyin en iyisine layıksın, seni çok seviyorum" yazıyordu. Fatma hanım notu okuyunca gözyaşlarına hakim olamadı, diğer kayınvalideler de gözyaşlarına boğuldu. Hediye olarak ev tapusu çıktı, kayınvalide Neriman Hanım ise "Gerçek tapu mu o diye" çıkıştı.
GELİNİM MUTFAKTA FATMA HANIM VE GELİNİ ESRA KİMDİR?
Fatma Hanım 52 yaşında. 2 damadı var. Esra Hanım tek gelini. Maske imalatında çalışıyor. Yarışmada geliniyle birlikte tüm altınlara talip. Yayınlanan fragmanda da Karadeniz rüzgarı estireceğinin sinyalini verdi.
Esra'nın kaynanası, eğlenceli tavırlarıyla ilgi odağı olmayı başarıyor. Gelini ile bir örnek giyinmesi ise, diğer yarışmacı gelinlerin ve kaynanaların diline düşüyor. Gelinine olan sert yaklaşımı da gözlerden kaçmıyor.