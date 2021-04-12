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    • 13.04.2021 00:14
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    yayınlandı: Acı getirenlerle Beyza'yı öldürenler aynı kişiler!

    'nin heyecan dozu yüksek dizisi Akıncı 15. bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Son bölümün ardından heyecanla beklenen Akıncı 16. bölüm fragmanı 2. fragmanı da yayınlandı.

    Akıncı 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

    atv'nin heyecan dozu yüksek dizisi Akıncı 15. bölümüyle izleyiciden tam not aldı.

    Son bölümün ardından heyecanla beklenen Akıncı 16. bölüm fragmanı 2. fragmanı da yayınlandı.

    SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
    Fatih Cevdet'in peşindeyken, Acı Getirenler'in başka büyük bir planı daha vardır. İstanbul'un tüm yeraltı organizasyonunu ele geçireceklerdir.

    Bunun için inanılmaz bir oyun kurarlar.

    Nergis ise elindeki anahtarın annesinin ölümü ile olan ilişkisini araştırırken çok daha büyük bir sürpriz ile karşılaşacaktır. Cevdet İstanbul'da adını duyurmak için çok önemli bir ismi hedef alır.

        Fatih ise Beyza'nın katillerini ararken, kardeşi Murat'la karşı karşıya gelecektir.

        AKINCI KONUSU
        Akıncı dizisi, köklerini Osmanlı tarihinden alan, şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan modern bir halk kahramanının suç dünyası ile mücadelesini anlatıyor.

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        Haberler Televizyon Akıncı 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Acı getirenlerle Beyza'yı öldürenler aynı kişiler!