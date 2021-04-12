atv'nin heyecan dozu yüksek dizisi Akıncı 15. bölümüyle izleyiciden tam not aldı.
Son bölümün ardından heyecanla beklenen Akıncı 16. bölüm fragmanı 2. fragmanı da yayınlandı.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Fatih Cevdet'in peşindeyken, Acı Getirenler'in başka büyük bir planı daha vardır. İstanbul'un tüm yeraltı organizasyonunu ele geçireceklerdir.
Bunun için inanılmaz bir oyun kurarlar.
Nergis ise elindeki anahtarın annesinin ölümü ile olan ilişkisini araştırırken çok daha büyük bir sürpriz ile karşılaşacaktır. Cevdet İstanbul'da adını duyurmak için çok önemli bir ismi hedef alır.