Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim kaptı? 12 Nisan Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu? Sorularının yanıtları özellikle gündüz kuşağı izleyicileri tarafından merak edilerek sorgulanmaya başladı. Cuma gününkü haftanın finalinin ardından yeni haftanın ilk gününde yemekler yapıldı, hem Seda Sayan hem de kayınvalideler hangi yemeğin hangi yarışmacıya ait olduğunu bilmeden tattı ve puanlarını verdi. Peki Gelinim Mutfakta'nın bugünkü puanları nasıl şekillendi? İşte detaylar…
12 NİSAN PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Günün birincisi henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.
Ece:
Seda:
Ayten:
Esra:
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (9 NİSAN)
Bu hafta eleme yapılmadı
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (9 NİSAN)
Haftanın birincisi Ayten oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.