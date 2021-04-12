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    • Magazin
    • 12.04.2021 15:01
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    • 12.04.2021 15:01
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    Yenibir haftanın ilk gününde ? Sorusunun yanıtı gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Kanal D’de hafta içi her gün Seda Sayan’ın sunuculuğu ile ekrana gelen fenomen yemek yarışmasında yine hem eğlenceli hem de rekabet dolu anlar yaşandı. Peki bugünün yemeklerini yapan yarışmacılardan günün en yüksek ve en düşük puanlarını hangi yarışmacılar aldı? ?

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim kaptı?

    Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim kaptı? 12 Nisan Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu? Sorularının yanıtları özellikle gündüz kuşağı izleyicileri tarafından merak edilerek sorgulanmaya başladı. Cuma gününkü haftanın finalinin ardından yeni haftanın ilk gününde yemekler yapıldı, hem Seda Sayan hem de kayınvalideler hangi yemeğin hangi yarışmacıya ait olduğunu bilmeden tattı ve puanlarını verdi. Peki Gelinim Mutfakta'nın bugünkü puanları nasıl şekillendi? İşte detaylar…

    12 NİSAN PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Günün birincisi henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.

    Ece:

    Seda:

    Ayten:

    Esra:

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (9 NİSAN)

    Bu hafta eleme yapılmadı

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (9 NİSAN)

    Haftanın birincisi Ayten oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.

    GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

    Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.

        GELİNİM MUTFAKTA AYTEN KİMDİR?

        Aslen Azerbaycanlı olan Ayten, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Kayınvalide Neriman Hanım, gelinin isteği üzerine yarışmaya başvurduklarını söyledi. Eşiyle internetten tanıştığını ve 2 yıl beklediğini anlatan Ayten, eşiyle tanıştan sonra Türkiye'ye geldiğini söyledi. 6 senelik evli olan Ayten'in bir kızı var ve kendi işini yapıyor. Genç yarışmacı online ayakkabı satışı yapıyor.

        GELİNİM MUTFAKTA SEDA KİMDİR?

        Seda Yılmaz 1 yıllık evli. 2 aylık kızı var. Çanakkale Gelibolu'dan geliyor. Kalıcı olduğunu ve Aysun ile kapışmak istediğini söyledi. Ayten'in elenmesi gerektiğini ifade etti.
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