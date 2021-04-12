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    • 12.04.2021 16:56
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    Özellikle gündüz kuşağını yakından takip edenler tarafından ? Sorusunun yanıtı merak edilerek sıklıkla araştırılıyor. Bugün Kanal D’nin sevilen yarışması Seda Sayan’ın sunuculuğu yaptığı Gelinim Mutfakta’da hemen hemen herkesin çok sevdiği et yemeklerinden çökertme kebabı yapıldı. Evde denemek isteyen izleyiciler i hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte malzemeler…

    takvim.com.tr
    Çökertme kebabı nasıl yapılır?

    Çökertme kebabı nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli Gelinim Mutfakta çökertme kebabı tarifi sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yemek programlarını yakındna takip eden izleyiciler yapılan yemeklerin tariflerini de merak ediyor ve kendileri de yapıp sevdiklerine sunmak için sorgulamalar yapıyor. Büyükten küçüğe herkesin severek yediği çökertme kebabı tarifini haberimizde derledik.

    PRATİK VE LEZZETLİ ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ

    Malzemeler
    250-300 gr jülyen kesilmiş et
    2 yemek kaşığı sıvı yağ
    2 diş sarımsak
    1 çay kaşığı tuz

    Diğer Malzemeler;4 dolu yemek kaşığı yoğurt
    2 diş sarımsak
    1 fiske tuz (yoğurt için)
    4 adet orta boy patates
    1 çay kaşığı tuz (patatesler için)
    Sıvı yağ (kızartmak İçin)
    1 kaşık domates biber sosu ya da salça
    1 kaşık sıvı yağ

        Yapılışı:

        Etler düdüklüye alınır harlı ateşte suyunu salıp çekene kadar kavrulur.
        Suyunu çekince sıvı yağ ve ezilmiş 2 diş sarımsak eklenip 1-2 tur çevrilip su eklenir ve kapatılır.
        Etler yumuşayıp suyunu çekene kadar pişirilir.
        Bu sırada patatesler ince halka kesilip kibrit çöpü şeklinde doğranıp hazır edilir tuz serpilip kızgın yağda kızartılır ve büyük servis tabağına alınır.
        Yoğurt, ezilmiş sarımsak ve bir fiske tuz bir kapta çırpılır patatesler üzerine gezdirilir.
        Bir cezvede salça ve yağ kızdırılıp yoğurt üzerine gezdirilir.
        Ben yazdan hazırladığım domates sosu kızdırdım, isteğe bağlı domates rendesi pişirilip ya da domates püresi aynı şekilde kavrulup dökülebilir.
        Suyunu çeken etler kızarmaya başlayınca birkaç tur kavrulup altı kapatılır ve domates sosunun üzerine pişmiş etler konulur.
        İsteğe bağlı kekik veya kıyılmış maydanoz serpilip servis edilir. AFİYET OLSUN.
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        Haberler Güncel Çökertme kebabı nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli Gelinim Mutfakta çökertme kebabı tarifi!