Çökertme kebabı nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli Gelinim Mutfakta çökertme kebabı tarifi sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yemek programlarını yakındna takip eden izleyiciler yapılan yemeklerin tariflerini de merak ediyor ve kendileri de yapıp sevdiklerine sunmak için sorgulamalar yapıyor. Büyükten küçüğe herkesin severek yediği çökertme kebabı tarifini haberimizde derledik.
PRATİK VE LEZZETLİ ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ
Malzemeler
250-300 gr jülyen kesilmiş et
2 yemek kaşığı sıvı yağ
2 diş sarımsak
1 çay kaşığı tuz
Diğer Malzemeler;4 dolu yemek kaşığı yoğurt
2 diş sarımsak
1 fiske tuz (yoğurt için)
4 adet orta boy patates
1 çay kaşığı tuz (patatesler için)
Sıvı yağ (kızartmak İçin)
1 kaşık domates biber sosu ya da salça
1 kaşık sıvı yağ