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    • 05.04.2021 17:06
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    CANLI YAYIN İZLE 5 Nisan Pazartesi | ATV linki YOUTUBE Samira hem Sezai'ye hem de Gülhan'a canlı yayında meydan okuyor!

    Gülhan ne yapacak? Ayaklarına kapanıp yalvaran kocası Muammer'e dönecek mi? Gülhan'ın çok konuşulacak kararı ne? Sezai'nin karısı Samira hem Sezai'ye hem de Gülhan'a meydan okumaya geliyor! Büyük yüzleşme... Daha başka yuvaları da yıktı mı? Özellikle neden yaşlı erkeklerle görüşüyor? Güldane ile ilgili iddialar bitmiyor. Kayıp olan Fatma'yı buldu! Fatma kimin yanından çıktı? Anne Şükran Hanım'ı şok edecek o isim kim? Karısı Asuman evden kaçıp Sedat'a gitti! Sosyal medyadan koyduğu videolarla aşkını ilan etti! şok görüntüler ve Murat'ın isyanı ve daha fazlası Esra Erol'da canlı yayınında.

    Esra Erol'da bugün... 5 Nisan 2021

    Esra Erol bugün (5 Nisan Pazartesi) neler yaşandı? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer alıyor.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

    Gülhan ne yapacak? Ayaklarına kapanıp yalvaran kocası Muammer'e dönecek mi? Gülhan'ın çok konuşulacak kararı ne?

    Sezai'nin karısı Samira hem Sezai'ye hem de Gülhan'a meydan okumaya geliyor! Büyük yüzleşme...

        Daha başka yuvaları da yıktı mı? Özellikle neden yaşlı erkeklerle görüşüyor? Güldane ile ilgili iddialar bitmiyor!


        Kayıp olan Fatma'yı Esra Erol buldu! Fatma kimin yanından çıktı? Anne Şükran Hanım'ı şok edecek o isim kim?


        Karısı Asuman evden kaçıp Sedat'a gitti! Sosyal medyadan koyduğu videolarla aşkını ilan etti! şok görüntüler ve Murat'ın isyanı ve daha fazlası Atv Esra Erol'da anlı yayınında...
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        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Televizyon Esra Erol ATV CANLI YAYIN İZLE 5 Nisan Pazartesi | ATV linki YOUTUBE Samira hem Sezai'ye hem de Gülhan'a canlı yayında meydan okuyor!