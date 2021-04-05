Esra Erol bugün (5 Nisan Pazartesi) neler yaşandı? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer alıyor.
Gülhan ne yapacak? Ayaklarına kapanıp yalvaran kocası Muammer'e dönecek mi? Gülhan'ın çok konuşulacak kararı ne?
Sezai'nin karısı Samira hem Sezai'ye hem de Gülhan'a meydan okumaya geliyor! Büyük yüzleşme...