ATV'den dört dörtlük birincilik! 2021'de de zirvede...

Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan Atv, Mart ayında da Tüm Gün – Tüm Kişiler, Tüm Gün – AB, Tüm Gün – 20+ ABC1 ve Prime Time – Tüm Kişiler kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla rakiplerine fark atarak zirvede tek başına yer aldı.