ATV'den dört dörtlük birincilik! 2021'de de zirvede...

4 kategorinin tek birincisi: ATV!
Son 5 yıldır Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olan ATV 2021'de de birincilikle devam ediyor.
Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan Atv, Mart ayında da Tüm Gün – Tüm Kişiler, Tüm Gün – AB, Tüm Gün – 20+ ABC1 ve Prime Time – Tüm Kişiler kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla rakiplerine fark atarak zirvede tek başına yer aldı.
"Dizi Atv'de izlenir!"
Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan Atv, en çok izlenen kanal olma unvanını bu yıl da taşımaya devam ediyor. Atv'yi ilgiyle takip edilen, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert...