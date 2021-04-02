İki eltiyle birlikte kaçarak Türkiye'nin gündemine oturan Yufkacı Muammer'i Takvim yakaladı.
Olay, atv'nin "Esra Erol'da" programında gündeme geldi.
İşte anlattıkları:
Hamide, 9 ay önce Fatsa'daki dükkanımda çalışmaya başladı. Sonra eltisi de geldi.
7-8 ay birlikte çalıştık. Duygusal yakınlaşma oldu. Antalya'ya kaçmaya karar verdik.
Hamide, 'Eltim de gelsin. Öldürürler' dedi. 'Gelsin o zaman' dedim. Üçümüz kaçtık.
Küçük Hamide ile aramızda bir şey yok. Gitmek isteyince 'Gidebilirsin' dedim. Ayrıldı.
4 Kişi peşimize düştü. Bizi bulamadılar. Başımıza bir şey gelmesin diye hep kaçıyoruz.
Mehmet Duman - 17 yıllık eşimi Muammer Ay kaçırdı