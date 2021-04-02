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    'da programıyla Türkiye'nin gündemine oturan ''i TAKVİM yakaladı! 'Hamide'ler ve ...

    ' 'da programıyla gündeme oturdu. 'iİki eltiyle birlikte kaçarak Türkiye’nin gündemine oturan Yufkacı Muammer’i Takvim yakaladı. İşte anlattıkları...

    Takvim
    Yufka Yürekli!

    İki eltiyle birlikte kaçarak Türkiye'nin gündemine oturan Yufkacı Muammer'i Takvim yakaladı.

    Olay, atv'nin "Esra Erol'da" programında gündeme geldi.

    İşte anlattıkları:

    Hamide, 9 ay önce Fatsa'daki dükkanımda çalışmaya başladı. Sonra eltisi de geldi.

    7-8 ay birlikte çalıştık. Duygusal yakınlaşma oldu. Antalya'ya kaçmaya karar verdik.

    Hamide, 'Eltim de gelsin. Öldürürler' dedi. 'Gelsin o zaman' dedim. Üçümüz kaçtık.

    Küçük Hamide ile aramızda bir şey yok. Gitmek isteyince 'Gidebilirsin' dedim. Ayrıldı.

    4 Kişi peşimize düştü. Bizi bulamadılar. Başımıza bir şey gelmesin diye hep kaçıyoruz.


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        ERDOĞAN ÖZTÜRK - TAKVİM
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