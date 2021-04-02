Hamide, 'Eltim de gelsin. Öldürürler' dedi. 'Gelsin o zaman' dedim. Üçümüz kaçtık.

Küçük Hamide ile aramızda bir şey yok. Gitmek isteyince 'Gidebilirsin' dedim. Ayrıldı.

4 Kişi peşimize düştü. Bizi bulamadılar. Başımıza bir şey gelmesin diye hep kaçıyoruz.



Mehmet Duman - 17 yıllık eşimi Muammer Ay kaçırdı