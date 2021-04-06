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    • 06.04.2021 16:15
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    'ya izleyiciyi ekran başına mıhlayacak transfer! Dizinin Vahit Bey'i 'in hikayesi dilden dile dolaşacak

    ekranlarında bu sezon başında izleyici karşısına çıkmaya başlayan   kısa sürede çok sevildi ve cuma akşamlarında kendisine hatrı sayılır bir yer edindi. Başrolünü 'nın üstlendiği Kırmızı Oda ilginç hikaye akışıyla daha önce Türk televizyonlarının tanıklık etmediği bir seyir zevkini izleyicilerle buluşturuyor. Sürekli olarak konunun değiştiği diziye ve ardından babası Vahit Bey'i canlandıracak olan konuk olacak.

    Kırmızı Oda'ya izleyiciyi ekran başına mıhlayacak transfer!

    Kırmızı Oda'ya izleyiciyi ekran başına mıhlayacak transfer! Dizinin Vahit Bey'i Uğur Yücel'in hikayesi dilden dile dolaşacak ... Cuma akşamları TV 8 ekranlarında yayınlanan ve sıra dışı hikayeleriyle izleyici mest eden Kırmızı Oda yeni konuk oyuncularını ağırlamak için hazır. Başrolünü Binnur Kaya'nın üstlendiği Kırmızı Oda 32. bölümden itibaren usta bir oyuncuya ev sahipliği yapacak. Bu ev sahipliği oldukça ilginç ve yine izleyiciyi ekran başına çeken bir hikayeye sahne olacak.

    TV8 kanalının sevilen dizisi Kırmızı Oda etkileyici hikâyeleriyle damga vurmaya devam ediyor.

    Cuma akşamları dramatik hikayeleriyle izleyiciyi etkisi altına alan sevilen diziye bomba bir oyuncu dahil oluyor.

        Birbirinden ünlü olan konuk oyuncularının etkileyici hikâyeleriyle izlenme rekorları kıran diziye son olarak usta oyuncu Uğur Yücel katılıyor.

        VAHİT BEY KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

        32. bölümde diziye dahil olacak olan oyuncu, Yiğit Özşener'in canlandırdığı Zafer'in babası Vahit Bey karakterini oynayacak.

        Zafer'in Doktor Hanım'la seanslarında bahsettiği Vahit, giderek içine kapanınca Zafer babası için endişelenip Doktor Hanım'la görüşmesini sağlayacak.

            Keskin zekasıyla psikiyatristin kısa sürede ilgisini çeken Zafer karakterinin sırlarla dolu hikayesinin kapıları ardına kadar aralanacak. Kırmızı Oda'da şimdiye kadar babasının anlatmaktan kaçınan ve her defasında kelimeleri boğazında düğümlenen Zafer'in babası Vahit'in dönüşü herkesi sevindirdi.

            Kırmızı Oda'da üstleneceği Vahit karakteriyle söz konusu hikayeye bambaşka bir yön verecek usta oyuncu Uğur Yücel'in transfer olduğunu öğrenen takipçileri sosyal medya platformu aracılığıyla tebrik mesajları paylaştı.

            Uğur Yücel'in sevilen projeye farklı bir soluk getirerek izleyenlere unutulmayacak dakikalar yaşatacağı Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı rekor sayıda izlenme sayısına ulaştı.
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            Haberler Televizyon Kırmızı Oda'ya izleyiciyi ekran başına mıhlayacak transfer! Dizinin Vahit Bey'i Uğur Yücel'in hikayesi dilden dile dolaşacak