Ant içti Maraşlı'nın intikamı acı olacak: "Operasyon yok artık! Maraşlı var!"

Burak Deniz ve Alina Boz'dan bomba gibi bir bölüm daha... Ant içti Maraşlı'nın intikamı acı olacak! Yapımını ''TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği büyük beğeni toplayan dizi "Maraşlı" kısa sürede fenomen oldu.
Büyük bir merakla beklenen Maraşlı 11. bölümde ortalık iyice karışıyor. İşte ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı 11. bölüm fragmanları ve bu hafta dizide yaşanacaklar...
Oyuncu kadrosunda Burak Deniz (Maraşlı), Alina Boz (Mahur), Kerem Atabeyoğlu (Aziz), Rojda Demirer (Firuzan), Saygın Soysal (Savaş), Cemil Büyükdöğerli (İlhan), Melis İşiten (Dilşad), Serhat Kılıç (Necati), Cihan Yenici (Ozan) gibi isimler yer alan Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'da bu hafta...
MARAŞLI'DA BU HAFTA...
Sami'nin adamları tarafından vurulan Mahur'u, Maraşlı hastaneye yetiştirir, Mahur hemen ameliyata alınır. Haberi alan Aziz, Firuzan ve İlhan hastaneye koşarlar.
Tüm aile Mahur'u koruyamadığı için Maraşlı'ya yüklenir. Maraşlı, kendisine kurulan bu kumpasın öcünü almak için ant içer. Öfkeli olan Maraşlı, intikamını hangi yoldan alacaktır?
Ozan'ın cesedini gömen İlhan ve Dilşad korku içindedir. Boşanmaya karar veren İlhan, Dilşad'ı evden kovmak ister. Fakat Dilşad kolay pes etmez, İlhan'ı tehdit eder. İlhan için geriye tek bir çözüm kalır. İlhan bu zor kararı uygulayabilecek midir? İlhan'ın kararını öğrenen Necati nasıl önlem alacaktır?