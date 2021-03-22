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    • 22.03.2021 13:31
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    Ant içti Maraşlı'nın intikamı acı olacak: "Operasyon yok artık! Maraşlı var!"

    Ant içti Maraşlı'nın intikamı acı olacak! "Operasyon yok artık! Maraşlı var!" sözü ile dikkat çeken Maraşlı 3. fragmanının ardından 'nin reyting rekortmeni dizisinde bu hafta neler yaşanacak merak ediliyor. Sami'nin adamları yüzünden ölümle burun buruna gelen Mahur'u hastaneye yetiştiren Maraşlı, öfkesini girdiği çatışmayla dindirebilecek mi? İşte Maraşlı'da bu hafta yaşanacaklar...

    Ant içti Maraşlı'nın intikamı acı olacak!

    Burak Deniz ve Alina Boz'dan bomba gibi bir bölüm daha... Ant içti Maraşlı'nın intikamı acı olacak! Yapımını ''TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği büyük beğeni toplayan dizi "Maraşlı" kısa sürede fenomen oldu.

    Büyük bir merakla beklenen Maraşlı 11. bölümde ortalık iyice karışıyor. İşte ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı 11. bölüm fragmanları ve bu hafta dizide yaşanacaklar...

    Oyuncu kadrosunda Burak Deniz (Maraşlı), Alina Boz (Mahur), Kerem Atabeyoğlu (Aziz), Rojda Demirer (Firuzan), Saygın Soysal (Savaş), Cemil Büyükdöğerli (İlhan), Melis İşiten (Dilşad), Serhat Kılıç (Necati), Cihan Yenici (Ozan) gibi isimler yer alan Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'da bu hafta...

    MARAŞLI'DA BU HAFTA...

    Sami'nin adamları tarafından vurulan Mahur'u, Maraşlı hastaneye yetiştirir, Mahur hemen ameliyata alınır. Haberi alan Aziz, Firuzan ve İlhan hastaneye koşarlar.

    Tüm aile Mahur'u koruyamadığı için Maraşlı'ya yüklenir. Maraşlı, kendisine kurulan bu kumpasın öcünü almak için ant içer. Öfkeli olan Maraşlı, intikamını hangi yoldan alacaktır?

    Ozan'ın cesedini gömen İlhan ve Dilşad korku içindedir. Boşanmaya karar veren İlhan, Dilşad'ı evden kovmak ister. Fakat Dilşad kolay pes etmez, İlhan'ı tehdit eder. İlhan için geriye tek bir çözüm kalır. İlhan bu zor kararı uygulayabilecek midir? İlhan'ın kararını öğrenen Necati nasıl önlem alacaktır?

        Acar, oğlu Sami'yi Maraşlı'dan saklar. Maraşlı'nın geleceğinden korkan Acar önlemler alsa da Maraşlı'nın eline düşer. Acar'ı konuşturarak Sami'ye ulaşmak isteyen Maraşlı amacına ulaşabilecek midir?

        Kalan malların yerini sadece Sami bildiği için Savaş onu korumaya alır. Bu durum Maraşlı ve Savaş'ı karşı karşıya getirir. Savaş'ın adamları Maraşlı'nın evini tarar. Savaş, Maraşlı'yı Sami'nin peşini bırakması için tehdit eder. Maraşlı, Sami'yi öldürmek için, Savaş da Sami'yi yaşatmak için büyük bir çatışmaya girer. Bu çatışma kayıplara neden olacaktır.
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