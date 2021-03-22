Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz'i daha önce böyle görmediniz! Yeşilçam'ın ustalarından Kadir İnanır gerçeği şoke eden Burak...

Burak Deniz, Maraşlı'yla ekranlara bir döndü bir döndü. 29 yaşındaki yakışıklı oyuncu bir süredir ekranlardan uzaktaı. Model Didem Soydan'la aşk yaşayan Burak Deniz, atv ekranlarında izleyici karşısına çıka ve başrollerini Alina Boz'la paylaştığı Maraşlı'yla geri döndü. Yakışıklılığıyla adından söz ettiren Burak Deniz, geçtiğimiz günlerde Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kadir İnanır'la olan benzerliğiyle gündeme geldi. Biz şimdi sizi alıp buradan yıllar öncesine götürüyoruz. Burak Deniz'in çocukluk fotoğrafı sizi çok şaşırtacak. İşte başta Burak Deniz olmak üzere ünlülerin çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğraflar.

22.03.2021 11:29 - Son Güncelleme: 22.03.2021 11:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





