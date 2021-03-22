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Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz'i daha önce böyle görmediniz! Yeşilçam'ın ustalarından Kadir İnanır gerçeği şoke eden Burak...

Burak Deniz, Maraşlı'yla ekranlara bir döndü bir döndü. 29 yaşındaki yakışıklı oyuncu bir süredir ekranlardan uzaktaı. Model Didem Soydan'la aşk yaşayan Burak Deniz, atv ekranlarında izleyici karşısına çıka ve başrollerini Alina Boz'la paylaştığı Maraşlı'yla geri döndü. Yakışıklılığıyla adından söz ettiren Burak Deniz, geçtiğimiz günlerde Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kadir İnanır'la olan benzerliğiyle gündeme geldi. Biz şimdi sizi alıp buradan yıllar öncesine götürüyoruz. Burak Deniz'in çocukluk fotoğrafı sizi çok şaşırtacak. İşte başta Burak Deniz olmak üzere ünlülerin çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğraflar.

22.03.2021 11:29 - Son Güncelleme: 22.03.2021 11:29
Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz'i daha önce böyle görmediniz! Yeşilçam'ın ustalarından Kadir İnanır gerçeği şoke eden Burak...

29 yaşındaki yakışıklı oyuncu Burak Deniz, Maraşlı'yla ekranları kasıp kavuruyor. Başrolünü Alina Boz'la paylaştığı dizide eski bordo bereli, Özel Kuvvetlerde yıllarca görev yapmış, kızı Zeliş'in bir saldırıda yaralanması üzerine görevinden ayrılıp Zeliş'in bakımını üstlenenen, sahaf bir babayı canlandırıyor.

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Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz'i daha önce böyle görmediniz! Yeşilçam'ın ustalarından Kadir İnanır gerçeği şoke eden Burak...

Özel hayatındaysa model Didem Soydan'la aşk yaşayan Burak Deniz birazdan sizi çok şaşırtacak.

Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz'i daha önce böyle görmediniz! Yeşilçam'ın ustalarından Kadir İnanır gerçeği şoke eden Burak...

Geçtiğimiz günlerde Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır'la olan benzerliği sosyal medyayı sallamıştı Burak Deniz'in.

Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz'i daha önce böyle görmediniz! Yeşilçam'ın ustalarından Kadir İnanır gerçeği şoke eden Burak...

Baba-oğul olsa bu kadar benzermiş ikili. Hakkında pek çok detay merak edilen yakışıklı oyuncunun çocukluk yıllarına ait fotoğraflar ortaya çıktı.

Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz'i daha önce böyle görmediniz! Yeşilçam'ın ustalarından Kadir İnanır gerçeği şoke eden Burak...

Şimdilerin yakışıklılığıyla adından söz ettiren ismi Burak Deniz'i siz bir de böyle görün. İşte başta Burak Deniz olmak üzere ünlülerin çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğraflar.