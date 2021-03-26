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Maraşlı'nın Dilşad'ı Melis İşiten'in sevgilisi bakın kim! Boşandıktan sonra ilk kez yeni bir aşka yelken açtı kızından da onay aldı

Maraşlı'nın Dilşad'ı Melis İşiten'in sevgilisi bakın kim! 2014 yılında nikah masasına oturduğu Uraz Kaygılaroğlu ile görüş ayrılıkları nedeniyle 2019'da sürpriz bir şekilde boşanmıştı Melis işiten... Ada adında bir kız çocukları olan çift, boşanmalarına rağmen kızları için sık sık bir araya geliyor. Şimdilerde ATV ekranlarının kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Maraşlı'da Dilşad karakterine hayat veren ünlü oyuncu Melis İşiten sunucu Sergen Deveci'ye gönlünü kaptırdı, aşkını sosyal medyadan ilan etti. Peki sürpriz aşk nasıl başladı? İşte detaylar...

26.03.2021 14:39 - Son Güncelleme: 26.03.2021 14:39
Maraşlı'nın Dilşad'ı Melis İşiten'in sevgilisi bakın kim! Boşandıktan sonra ilk kez yeni bir aşka yelken açtı kızından da onay aldı

Maraşlı'nın Dilşad'ı Melis İşiten'in sevgilisi bakın kim! Melis İşiten, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Uraz Kaygılaroğlu ile görüş ayrılıkları nedeniyle 2019'da sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Ada adında bir kız çocukları olan çift, boşanmalarına rağmen kızları için sık sık bir araya geliyor ve bu durum takdir ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Maraşlı'nın Dilşad'ı Melis İşiten'in sevgilisi bakın kim! Boşandıktan sonra ilk kez yeni bir aşka yelken açtı kızından da onay aldı

Uraz Kaygılaroğlu'nun meslektaşı Berrak Tüzünataç ile aşkını ilan etmesinden sonra, İşiten'in de gönlünü komedyen Sergen Deveci'ye kaptırdı. Melis İşiten ile Sergen Deveci aşkının nasıl başladığı ortaya çıktı.

Maraşlı'nın Dilşad'ı Melis İşiten'in sevgilisi bakın kim! Boşandıktan sonra ilk kez yeni bir aşka yelken açtı kızından da onay aldı

PROGRAMDA YAKINLAŞTILAR

Snob Magazin'in haberine göre; Melis İşiten, geçtiğimiz ay Sergen Deveci'nin sunduğu Daniska Show'a konuk oldu. Program esnasında Melis İşiten ile Sergen Deveci arasında duygusal yakınlaşma yaşandı. Melis İşiten'in güzelliği ve güler yüzünden etkilendiği öğrenilen Sergen Deveci, program sonrasında da Melis İşiten ile görüşmeyi sürdürdü. Deveci, geçtiğimiz günlerde İşiten'e romantik bir atmosferde aşkını ilan etti. Melis İşiten, kızı Ada'dan da onay alıp yeni bir aşka yelken açtı.

Maraşlı'nın Dilşad'ı Melis İşiten'in sevgilisi bakın kim! Boşandıktan sonra ilk kez yeni bir aşka yelken açtı kızından da onay aldı

İşiten, Sergen Deveci'nin aşkını ilan etmesinden sonra, sosyal medya hesabından paylaşım yapıp, "Öpsen geçer, sarılsak unuturuz. Ama darılırsak kalırız öyle. Hiç darılmasak olmaz mı? Paramparça olmadan dile gelse kırılmaya yazan taraflarımız böylelikle gülüşümüzle iyi etsek birbirimizi derim ben."

Maraşlı'nın Dilşad'ı Melis İşiten'in sevgilisi bakın kim! Boşandıktan sonra ilk kez yeni bir aşka yelken açtı kızından da onay aldı

"Yine kadehlerle doğurur sabahı, kahkahalarımızla şifalandırırız birbirimizi. Affedilir diyorum yani, öpünce diyorum geçer, yeter ki niyetimiz neşemizle sevmek olsun" diyerek aşkını duyurdu.