Maraşlı'nın Dilşad'ı Melis İşiten'in sevgilisi bakın kim! Boşandıktan sonra ilk kez yeni bir aşka yelken açtı kızından da onay aldı
Maraşlı'nın Dilşad'ı Melis İşiten'in sevgilisi bakın kim! 2014 yılında nikah masasına oturduğu Uraz Kaygılaroğlu ile görüş ayrılıkları nedeniyle 2019'da sürpriz bir şekilde boşanmıştı Melis işiten... Ada adında bir kız çocukları olan çift, boşanmalarına rağmen kızları için sık sık bir araya geliyor. Şimdilerde ATV ekranlarının kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Maraşlı'da Dilşad karakterine hayat veren ünlü oyuncu Melis İşiten sunucu Sergen Deveci'ye gönlünü kaptırdı, aşkını sosyal medyadan ilan etti. Peki sürpriz aşk nasıl başladı? İşte detaylar...
Maraşlı'nın Dilşad'ı Melis İşiten'in sevgilisi bakın kim! Melis İşiten, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Uraz Kaygılaroğlu ile görüş ayrılıkları nedeniyle 2019'da sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Ada adında bir kız çocukları olan çift, boşanmalarına rağmen kızları için sık sık bir araya geliyor ve bu durum takdir ediliyor.
PROGRAMDA YAKINLAŞTILAR
Snob Magazin'in haberine göre; Melis İşiten, geçtiğimiz ay Sergen Deveci'nin sunduğu Daniska Show'a konuk oldu. Program esnasında Melis İşiten ile Sergen Deveci arasında duygusal yakınlaşma yaşandı. Melis İşiten'in güzelliği ve güler yüzünden etkilendiği öğrenilen Sergen Deveci, program sonrasında da Melis İşiten ile görüşmeyi sürdürdü. Deveci, geçtiğimiz günlerde İşiten'e romantik bir atmosferde aşkını ilan etti. Melis İşiten, kızı Ada'dan da onay alıp yeni bir aşka yelken açtı.