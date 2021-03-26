Maraşlı'nın Dilşad'ı Melis İşiten'in sevgilisi bakın kim! Boşandıktan sonra ilk kez yeni bir aşka yelken açtı kızından da onay aldı

Maraşlı'nın Dilşad'ı Melis İşiten'in sevgilisi bakın kim! Melis İşiten, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Uraz Kaygılaroğlu ile görüş ayrılıkları nedeniyle 2019'da sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Ada adında bir kız çocukları olan çift, boşanmalarına rağmen kızları için sık sık bir araya geliyor ve bu durum takdir ediliyor.