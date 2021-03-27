Kardeşlerim'in güzeller güzeli Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun yaşıyla herkesi şaşırttı! Meğer göründüğü gibi değilmiş

Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim ilk bölümü yayınlandı. Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de dizide "Asiye" karakterini canlandıran güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun. Kardeşlerim Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun başarılı oyunculuk performansıyla oyunculuk kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Su Burcu Yazgı Coşkun hakkında araştırma yapanlar yaşını duyunca şaştı kaldı. İşte başta Su Burcu Yazgı Coşkun olmak üzere ünlülerin yaşları.

27.03.2021 18:36 - Son Güncelleme: 27.03.2021 18:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





