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Kardeşlerim'in güzeller güzeli Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun yaşıyla herkesi şaşırttı! Meğer göründüğü gibi değilmiş

Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim ilk bölümü yayınlandı. Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de dizide "Asiye" karakterini canlandıran güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun. Kardeşlerim Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun başarılı oyunculuk performansıyla oyunculuk kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Su Burcu Yazgı Coşkun hakkında araştırma yapanlar yaşını duyunca şaştı kaldı. İşte başta Su Burcu Yazgı Coşkun olmak üzere ünlülerin yaşları.

27.03.2021 18:36 - Son Güncelleme: 27.03.2021 18:36
Kardeşlerim'in güzeller güzeli Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun yaşıyla herkesi şaşırttı! Meğer göründüğü gibi değilmiş

Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat verecek olan Su Burcu Yazgı Coşkun yaşının fazlasıyla genç olmasına karşın çocuk yaştan bu yana ekranlarda görmeye alışık olduğumuz yüzlerden biri. Son olarak Kırmızı Oda'da yer alan genç oyuncu şimdi ise Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim'in oyuncu kadrosunda yerini aldı.

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Kardeşlerim'in güzeller güzeli Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun yaşıyla herkesi şaşırttı! Meğer göründüğü gibi değilmiş

Genç oyuncunun yaşını duyanlarsa şaştı kaldı. İşte başta Su Burcu Yazgı Coşkun olmak üzere ünlülerin yaşları.

Kardeşlerim'in güzeller güzeli Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun yaşıyla herkesi şaşırttı! Meğer göründüğü gibi değilmiş

YONCA EVCİMİK

16 Eylül 1963 (56 yaşında)

Kardeşlerim'in güzeller güzeli Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun yaşıyla herkesi şaşırttı! Meğer göründüğü gibi değilmiş

EZGİ EYÜBOĞLU

15 Haziran 1988

Kardeşlerim'in güzeller güzeli Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun yaşıyla herkesi şaşırttı! Meğer göründüğü gibi değilmiş

SİNEM KOBAL

14 Ağustos 1987