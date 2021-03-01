Yayınlanan iki bölümde de izleyen herkesin yüreğine dokunan Kardeşlerim ile ilgili nasıl tepkiler aldığını ise şu şekilde cevaplıyor; "Özellikle ilk bölümden sonra çok fazla yorum, geri bildirim aldım. Diziyi artık ağlamamak için kapatanları bile duydum. Amacımız dört kardeşin çaresizliğini yansıtabilmekti, başarmışız. O yüzden çok mutlu oldum. Eğer Kadir'in başına gelen benim başıma gelseydi, çok da farklı bir şey yapmazdım. İnsan, hayatın aldıklarını elbet bir gün geri vereceği gerçeğini, unutmadan yaşamalı."

Güçlü hikâyesi ve başarılı isimleri ile Kardeşlerim, cumartesi akşamları Atv'de...