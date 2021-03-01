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    • 01.03.2021 12:15
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    Hem anne hem baba oldu kendi hayatından vazgeçti! 'in Kadir'i : Karakteri seçmemdeki en büyük etken...

    Güçlü hikâyesi ve başarılı isimleri ile , cumartesi akşamları ’de. Yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği, yönetmenliğini ’nin yaptığı, senaryosunu Gül Abus Semerci’nin kaleme aldığı atv’nin yeni dizisi “Kardeşlerim” in dikkat çeken genç oyuncularından projeye ait özel açıklamalarda bulundu. Karakterin var olmadan var etme çabasından çok etkilenen Halit Özgür Sarı; “Kadir, kardeşlerinden sadece bir yaş büyük. Bu çok önemli bir detay. Daha 19 yaşında, o da daha çocuk. Hani bazı insanlar yaşlarını yaşayamazlar, büyümek zorundadırlar ya. İşte Kadir tam da böyle." sözleriyle dikkat çekiyor.

    Hem anne hem baba oldu kendi hayatından vazgeçti!

    Hem anne hem baba oldu kendi hayatından vazgeçti! Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı atv'nin yeni dizisi "Kardeşlerim" in dikkat çeken genç oyuncularından Halit Özgür Sarı projeye ait özel açıklamalarda bulundu.

    Dizide canlandırdığı Kadir karakteri hakkında açıklamalar yapan Sarı, hikâyedeki gerçekliğe ve anlatımdaki samimiyete özellikle dikkat çekiyor;

    "Kadir, ailesinin zamansız gidişinden sonra kardeşlerinin hem annesi hem babası olmak için, kendi hayatından vazgeçen bir çocuk. Aslında en belirgin özelliği fevri olması. Ama üstüne sırtladığı bu yükün ardından tamamen bambaşka biri oluyor. Boyun eğmeyi, karşılıksız fedakâr olmayı ve ailesini yönetmeyi öğreniyor. Aslında karaktere dair en çok hoşuma giden şeylerden biri bu. Hata yaparak öğrenmesi, yolu hatalar yaparak yürümesi... Gerçeklik tam olarak budur."

    Karakterin var olmadan var etme çabasından çok etkilenen Halit Özgür Sarı; "Kadir, kardeşlerinden sadece bir yaş büyük. Bu çok önemli bir detay. Daha 19 yaşında, o da daha çocuk. Hani bazı insanlar yaşlarını yaşayamazlar, büyümek zorundadırlar ya. İşte Kadir tam da böyle. Karakteri seçmemdeki en büyük etken de buydu. Var olmadan ziyade var etme çabası..."

        Yayınlanan iki bölümde de izleyen herkesin yüreğine dokunan Kardeşlerim ile ilgili nasıl tepkiler aldığını ise şu şekilde cevaplıyor; "Özellikle ilk bölümden sonra çok fazla yorum, geri bildirim aldım. Diziyi artık ağlamamak için kapatanları bile duydum. Amacımız dört kardeşin çaresizliğini yansıtabilmekti, başarmışız. O yüzden çok mutlu oldum. Eğer Kadir'in başına gelen benim başıma gelseydi, çok da farklı bir şey yapmazdım. İnsan, hayatın aldıklarını elbet bir gün geri vereceği gerçeğini, unutmadan yaşamalı."

        Güçlü hikâyesi ve başarılı isimleri ile Kardeşlerim, cumartesi akşamları Atv'de...

        KİMDİR HALİT ÖZGÜR SARI?

        Fotomodel ve dizi oyuncusu. 1993, İstanbul doğumlu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu. Craft Atölye'sinde oyunculuk eğitimini tamamlamıştır. Esra Kızıldoğan İle Temel ve İleri Oyunculuk Craft Atölyesinde oyunculuk eğitimi aldı.

        İlk oyunculuk tecrübesi olarak oynadığı Diriliş: Ertuğrul dizisindeki Gündoğdu ve Selcan'ın Oğlu Süleyman rolü ile tanındı. Bu diziden sonra Şampiyon dizisinde Kerem karakterini canlandırdı, Kırmızı Dizisi kadrosunda yer aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.Halit Özgür Sarı, 1.78 metre boyunda ve 67 kilodur.

        KARDEŞLERİM 2. BÖLÜNDE NELER YAŞANDI?

        Akif Atakul, sebep olduklarını örtbas etmek yoluna çıkan her engeli kaldırmaya çalışırken beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Kadir, Ömer, Asiye ve Emel başlarını sokacak bir yer buldular. Artık kümeste de yaşasalar, yengeleri Şengül'den kurtulamadılar…

            Kadir, kardeşlerine bakabilmek için sabah akşam iş ararken, Ömer ve Oğulcan başlarını derde soktular. Üstelik bu dert zengin ve yoksul çocuklar arasında asla dinmeyecek olan çatışmanın da başlangıcı olacaktır.

            En küçük kardeşleri Emel'in hastalığı ilerleyince, Kadir daha iyi bakılması için yetimhaneye bırakmak istedi ama başaramadı. Abi kardeş arasında yaşanan duygu dolu anlar ise izleyiciyi derinden etkiledi.

            Akif, Veli ile tartışma görüntülerinin elinde olduğu şantajcısıyla buluştu ve inşaattan düştü. Tam o sırada Kadir de oradaydı ve Akif kendisinden yardım istedi…

                Kadir, Akif'i kurtaracak mıdır? Akif, gerçekleri daha ne kadar gizleyebilecektir? Ömer ve Oğulcan'ın neden olduğu olay büyük bir fırtınaya dönüşüp herkesin hayatını nasıl alt üst edecektir? Tüm bu sorular ve çok daha fazlası Kardeşlerim dizisinin haftaya ekrana gelecek yeni bölümünde cevap bulacak.
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                Haberler Televizyon Hem anne hem baba oldu kendi hayatından vazgeçti! Kardeşlerim'in Kadir'i Halit Özgür Sarı: Karakteri seçmemdeki en büyük etken...