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    • 26.03.2021 13:54
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    • 26.03.2021 13:58
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    'nın bütün adamları yok edildi! ve Kor-Han artık karşı karşıya...

    'nın bütün adamları yok edildi! Sıra dışı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizisi 'nın 12. bölümünde ortaya çıkan sinsi düşman ölümcül savaş için son hamlesini gerçekleştiriyor. Gizli Yapı'nın bütün adamlarının öldürüldüğünü öğrenen Cevdet, henüz bu işin arkasında 'in olduğunu bilmiyor. Nergis son anda Akıncı'nın müdahalesiyle 'ın tuzağından kurtulurken, İstanbul'da ise yeni ve çok güçlü bir savaşçı şehrin altını üstüne getirmeye başlıyor; Kor-Han... Akıncı'yı tüm ülke önünde ölümcül bir savaşa davet eden Kor-Han, Fatih'in şehrini koruyan Akıncı'nın hayatında karşılaştığı en güçlü düşman! Peki şimdi ne olacak? İşte aksiyon dolu sahneleriyle her cuma olduğu gibi bir kez daha izleyiciyi ekran başına kilitleyecek olan Akıncı 13. bölümde yaşanacaklar...

    Gizli Yapı'nın bütün adamları yok edildi!

    Gizli Yapı'nın bütün adamları yok edildi! Akıncı ve Kor-Han 13. bölümde karşı karşıya... İstanbul Boğazının en güzel semtlerinden olan Kuzguncuk başta olmak üzere tarihi semtlerde çekimleri gerekleştirilen Akıncı, ayrıca platolarda da hayat buluyor.

    İstanbul'un altı üstüne getirmeye kararlı olan Kor-Han ile Fatih'in şehrini korumaya ant içen Akıncı'nın 13. bölümdeki ölümcül savaşı izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

    Merakla beklenen Akıncı 13. bölüm fragmanında Akıncı ile Kor-Han arasında yaşanacak olan kanlı savaşın sinyalleri verildi. İşte Akıncı'da bu hafta yaşanacaklar...

    AKINCI 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Nergis son anda Akıncı'nın müdahalesiyle Köksal'ın tuzağından kurtulur. Bu tuzağı ona kuranlar kimlerdir? İstanbul'da ise yeni ve çok güçlü bir savaşçı şehrin altını üstüne getirmeye başlamıştır. Kor-Han!

    Cevdet ise Londra'dan döndüğünde Nergis'e yapılan saldırıyı araştırmaya başlar. Nergis'e bu tuzağı kuran Aylin ve Köksal ise Cevdet'in kendilerine yaklaşmaması için harekete geçer.

        Cevdet, Gizli Yapı'nın bütün adamlarının öldürüldüğünü öğrenir. Bu işin arkasında Acı Getirenler'in olduğunu bilmemektedir.

        Onu çok daha kötü bir sürpriz beklemektedir. Kor-Han ise Akıncı'yı tüm ülke önünde ölümcül bir savaşa davet eder. Akıncı hayatında karşılaştığı en güçlü düşman karşısında ne yapacaktır?
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