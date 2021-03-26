Gizli Yapı'nın bütün adamları yok edildi! Akıncı ve Kor-Han 13. bölümde karşı karşıya... İstanbul Boğazının en güzel semtlerinden olan Kuzguncuk başta olmak üzere tarihi semtlerde çekimleri gerekleştirilen Akıncı, ayrıca platolarda da hayat buluyor.

İstanbul'un altı üstüne getirmeye kararlı olan Kor-Han ile Fatih'in şehrini korumaya ant içen Akıncı'nın 13. bölümdeki ölümcül savaşı izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

Merakla beklenen Akıncı 13. bölüm fragmanında Akıncı ile Kor-Han arasında yaşanacak olan kanlı savaşın sinyalleri verildi. İşte Akıncı'da bu hafta yaşanacaklar...