Büşra Develi'nin sevgilisi o sosyetik yakışıklı çıktı! Akıncı'nın güzeller güzeli Nergis'i Büşra Develi'nin sevgilisi bakın kim

Oyuncu kadrosunda Şükrü Özyıldız, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Atakan Hoşgören, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Müge Boz, Ercü Turan, Berrak Kuş, Berrin Arısoy, Serhan Onat, Yılmaz Bayraktar, Deren Talu, Kubilay Yılmaz, Zeynep Melisa Alpergün, Eren İnan gibi oyuncuları bulunduran Akıncı'nın şüphesiz ki en çok dikkat çeken ismi dizinin başrollerinden güzeller güzeli oyuncu Büşra Develi. 27 yaşında başarılı oyuncu güzelliğiyle ve Juliette Binoche'a olan benzerliğiyle adından söz ettiriyor. Instagram'da binlerce takipçisi bulunan Büşra Develi'nin sevgilisini merak ediyor herkes. Bilenler içinse çoktan favori çiftlerden biri haline geldiler bile. Bakın Büşra Develi'nin sevgilisi kimmiş.

19.03.2021 14:09 - Son Güncelleme: 19.03.2021 14:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





