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    • 25.03.2021 14:10
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    • 25.03.2021 14:50
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    İstanbul'un altı üstüne geliyor! Kor-Han ile 'dan 13. bölümde ölümcül savaş!

    İstanbul'un altı üstüne geliyor! Sıra dışı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizisi 'nın 12. bölümünde ortaya çıkan sinsi düşman şansını zorluyor. Nergis son anda Akıncı'nın müdahalesiyle 'ın tuzağından kurtulurken, İstanbul'da ise yeni ve çok güçlü bir savaşçı şehrin altını üstüne getirmeye başlıyor; Kor-Han... Akıncı'yı tüm ülke önünde ölümcül bir savaşa davet eden Kor-Han, Fatih'in şehrini koruyan Akıncı'nın hayatında karşılaştığı en güçlü düşman! Peki şimdi ne olacak? İşte aksiyon dolu sahneleriyle her cuma olduğu gibi bir kez daha izleyiciyi ekran başına kilitleyecek olan de yaşanacaklar...

    İstanbul'un altı üstüne geliyor! Kor-Han ile Akıncı'dan ölümcül savaş!

    İstanbul'un altı üstüne geliyor! Kor-Han ile Akıncı'nın 13. bölümdeki ölümcül savaşı izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Merakla beklenen Akıncı 13. bölüm fragmanının ardından Akıncı ile Kor-Han arasında yaşanacak olan kanlı savaşın sinyalleri verildi.

    Peki, Akıncı hayatında karşılaştığı en güçlü düşman karşısında ne yapacak? İşte Akıncı'da bu hafta yaşanacaklar...

    AKINCI NEREDE ÇEKİLİYOR?

    İstanbul Boğazının en güzel semtlerinden olan Kuzguncuk başta olmak üzere tarihi semtlerde çekimler gerçekleşmektedir. Ayrıca dizi film çekimlerinde kullanılan platolarda da birçok sahnesi yer alıyor.

    AKINCI 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Nergis son anda Akıncı'nın müdahalesiyle Köksal'ın tuzağından kurtulur. Bu tuzağı ona kuranlar kimlerdir? İstanbul'da ise yeni ve çok güçlü bir savaşçı şehrin altını üstüne getirmeye başlamıştır. Kor-Han!

        Cevdet ise Londra'dan döndüğünde Nergis'e yapılan saldırıyı araştırmaya başlar. Nergis'e bu tuzağı kuran Aylin ve Köksal ise Cevdet'in kendilerine yaklaşmaması için harekete geçer.

        Cevdet, Gizli Yapı'nın bütün adamlarının öldürüldüğünü öğrenir. Bu işin arkasında Acı Getirenler'in olduğunu bilmemektedir.

        Onu çok daha kötü bir sürpriz beklemektedir. Kor-Han ise Akıncı'yı tüm ülke önünde ölümcül bir savaşa davet eder. Akıncı hayatında karşılaştığı en güçlü düşman karşısında ne yapacaktır?
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