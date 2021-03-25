İstanbul'un altı üstüne geliyor! Kor-Han ile Akıncı'nın 13. bölümdeki ölümcül savaşı izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Merakla beklenen Akıncı 13. bölüm fragmanının ardından Akıncı ile Kor-Han arasında yaşanacak olan kanlı savaşın sinyalleri verildi.
Peki, Akıncı hayatında karşılaştığı en güçlü düşman karşısında ne yapacak? İşte Akıncı'da bu hafta yaşanacaklar...
AKINCI NEREDE ÇEKİLİYOR?
İstanbul Boğazının en güzel semtlerinden olan Kuzguncuk başta olmak üzere tarihi semtlerde çekimler gerçekleşmektedir. Ayrıca dizi film çekimlerinde kullanılan platolarda da birçok sahnesi yer alıyor.
AKINCI 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Nergis son anda Akıncı'nın müdahalesiyle Köksal'ın tuzağından kurtulur. Bu tuzağı ona kuranlar kimlerdir? İstanbul'da ise yeni ve çok güçlü bir savaşçı şehrin altını üstüne getirmeye başlamıştır. Kor-Han!