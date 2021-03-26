Sadakatsiz'in yuva yıkan Derin'i Melis Sezen diziden ayrıldı mı son bölümde deliye dönmüştü! Yaşattığını yaşayan Derin'in intikamı... Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un başrollerini üstlendiği Sadakatsiz dizisinin son bölümüne Derin'in intikam sahneleri damgasını vurdu. Derin, Volkan'ın kendisinden ayrılacağını duyunca sinir krizi geçirdi. Volkan'ın boşanma kararını duyan Derin, raydan çıktı. Tüm bu yaşananların ardından Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de Derin karakterine can veren Melis Sezen'in veda ettiği iddia edildi. İşte detaylar..