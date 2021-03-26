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    • 26.03.2021 11:16
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    'in yuva yıkan Derin'i diziden ayrıldı mı son bölümde deliye dönmüştü! Yaşattığını yaşayan Derin'in intikamı

    Başrollerini ve 'niin paylaştığı, ekranlarında izleyici karşısına çıkan 'de ayrılık rüzgarları mı esiyor? Sadakatsiz'in son bölümüne damgasını vuran Derin diziden mi ayrılıyor? Genç oyuncu 'in canlandırdığı Derin karakterinin intikam planı ve deliye döndüğü o anlar Twitter'a damgasını vururken, 'Melis Sezen diziden ayrıldı' iddiaları da kol gezmeye başladı. Sadakatsiz'in uyarlandığı adlı dizide de Derin'in temsil ettiği karakter dizinin ortalarında diziden ayrılınca kafalar iyice karıştı. Peki Melis Sezen diziden ayrıldı mı? İşte detaylar...

    Sadakatsiz'in yuva yıkan Derin'i Melis Sezen diziden ayrıldı mı

    Sadakatsiz'in yuva yıkan Derin'i Melis Sezen diziden ayrıldı mı son bölümde deliye dönmüştü! Yaşattığını yaşayan Derin'in intikamı... Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un başrollerini üstlendiği Sadakatsiz dizisinin son bölümüne Derin'in intikam sahneleri damgasını vurdu. Derin, Volkan'ın kendisinden ayrılacağını duyunca sinir krizi geçirdi. Volkan'ın boşanma kararını duyan Derin, raydan çıktı. Tüm bu yaşananların ardından Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de Derin karakterine can veren Melis Sezen'in veda ettiği iddia edildi. İşte detaylar..

    Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un başrollerini üstlendiği Sadakatsiz dizisine intikam sahneler damga vurdu. Derin, Volkan'ın kendisinden ayrılacağını duyunca sinir krizi geçirdi. Volkan'ın boşanma kararını duyan Derin, raydan çıktı.

    Asya, Volkan'ın kendisine yalvardığı video üzerinde oynandığını ve sosyal medyada yayıldığını görünce ne yapacağını bilemez.

        Bahar tarafında da Sadakatsiz'in yeni oyuncusu Ali İl'in hayat verdiği Melih ile yakınlaşma vardır.

        Selçuk, annesiyle ilgili büyük adımlar atar. Nil ise bu durumdan oldukça memnundur.

        Gözünü karartan Derin'in aldığı karar karşısında Volkan kendisini köşeye sıkışmış bulurken, Asya üzerine oynanan oyunları bozmakta kararlıdır.

            Final sahnesinde ise Asya'nın evine gelen Volkan "Seni seviyorum" diyerek itirafta bulundu. Ancak Derin o sırada Volkan'ı arayarak hemen gelmesini söyledi ve yardım istedi.

            Derin'in telefondaki çığlıklarını duyan Volkan ise Asya'yla birlikte eve gitti. Ancak Asya ve Volkan eve geldiklerinde Derin ortadan kaybolmuştu. Evin dağıtıldığını ve kızıyla Derin'in ortadan kaybolduğunu gören Volkan şoke oldu.

            Sadakatsiz dizisinde haftalar önce Derin'in cinayete kurban gitmiş olabileceğine dair görüntüler verilmişti. Bu iddialar diziden ayrıldığına yoruldu.

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            Haberler Televizyon Sadakatsiz'in yuva yıkan Derin'i Melis Sezen diziden ayrıldı mı son bölümde deliye dönmüştü! Yaşattığını yaşayan Derin'in intikamı