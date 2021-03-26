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    • 26.03.2021 15:13
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    • 26.03.2021 15:13
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    'ın setinde olaylar karıştı veto etti! İkinci kez aynı şey olunca bardak taştı çekimler durduruldu veda etti

    Türk televizyon tarihinin en uzuk soluklu dizilerinden biri olan seti hayli karışık... İlk bölümü 31 Temmuz 2006'da yayınlanan Arka Sokaklar, o günden bugüne kadar kesintisiz olarak yolun devam etti. Oyuncu kadrosunda değişiklikler olsa da, ana kadroyu her daim muhafaza etmeyi başardı. Hatta ve hatta Arka Sokaklar'ı koronavirüs bile durduramadı. Ta ki bugüne kadar. Uzun soluklu olmasıyla sosyal medyada sık sık esprilere konuk olan Arka Sokaklar dizisinde sete ara verilmesi, dizinin hayranlarında da büyük şaşkınlık yarattı.

    Arka Sokaklar'ın setinde olaylar karıştı Kanal D veto etti!

    Arka Sokaklar'ın setinde olaylar karıştı Kanal D veto etti! İkinci kez aynı şey olunca bardak taştı çekimler durduruldu veda etti... Hem Kanal D'nin hem de Türkiye'nin gördüğü en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'da kriz patlak verdi. Sevilan oyuncuların, kadroda başı çektiği dizide sete apar topar ara verilinde kafalar karıştı. Edinilen bilgilere göre dizinin çekimleri henüz belirtilmeyen bir süreye kadar durduruldu. Peki Arka Sokaklar setinde neler oluyor?

    Sevilen oyuncuların rol aldığı yapımda Kanal D'nin devreye girmesi ve Arka Sokaklar dizisinin çekimlerine apar topar ara verilmesi kafaları karıştırdı. Edinilen bilgilere göre dizinin çekimleri henüz belirtilmeyen bir süreye kadar durduruldu. Sosyal medyada en çok konuşulan bu gelişme, Arka Sokaklar hayranlarını da tedirgin etti…

    Kanal D ekranlarının en sevilen yapımlarından Arka Sokaklar dizisinde kırmızı alarm verildi. Kanal yönetiminin ve yapımcıların da araya girmesiyle birlikte dizinin seti dağıtıldı ve çekimlere ara verildi. Arka Sokaklar dizisinde koronavirüs salgını problemleri yine patlak verdi.

        Pandemi döneminde de uzun yıllar boyunca ara vermeden çekimlerine devam eden Arka Sokaklar dizisinde kaçınılmaz ara verilmek durumunda kalındı.

        Zorlu koşullarda dizi çekimlerine devam eden usta oyuncuların sağlık durumu, Arka Sokaklar hayranları tarafından merak edildi. Arka Sokaklar dizi setinde artan koronavirüs vakaları sebebi ile tedbir amaçlı dizinin çekimlerine ara verildiği ve tüm set çalışanlarının bir süreliğine çalışmayı durdurmaları gerektiği açıklandı.

        Televizyon dünyasında ilk bölümü 2006 yılında ekranlara gelen Arka Sokaklar dizisi, tam 15 yıldır kesintisiz olarak devam etmesi ile gönüllerde taht kurdu. Yayınlanan bölüm sayısı bakımından Türk televizyon tarihinin en uzun haftalık dizisi olarak adından söz ettiren Arka Sokaklar yapımının tek rakibi bir döneme damgasını vuran "Bizimkiler" dizisi olarak gösteriliyor. Aksiyon sahneleri ve ilgi çekici senaryosu ile dikkat çeken Arka Sokaklar dizisinde koronavirüs alarmı verildi.

            Çekimlere aralıksız devam ederken Arka Sokaklar oyuncularının koronavirüse yakalanma haberleri tedirginlik yarattı. Sevilen dizide Zeliş karakterini canlandıran Yüsra Geyik'ten sonra bu sefer de Bahar Komiser'i canlandıran Merve Oflaz koronavirüs tepsi pozitif çıktı.

            Ünlü oyuncuların koronavirüse yakalanmalarının ardından karantinaya alınıp tedavilerine başlandığı bildirildi. Bunun ardından devreye giren Kanal D, Arka Sokaklar dizisinin setini dağıtarak çekimlere karantina süresi boyunca ara verildiğini duyurdu.
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