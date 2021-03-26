Arka Sokaklar'ın setinde olaylar karıştı Kanal D veto etti! İkinci kez aynı şey olunca bardak taştı çekimler durduruldu veda etti... Hem Kanal D'nin hem de Türkiye'nin gördüğü en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'da kriz patlak verdi. Sevilan oyuncuların, kadroda başı çektiği dizide sete apar topar ara verilinde kafalar karıştı. Edinilen bilgilere göre dizinin çekimleri henüz belirtilmeyen bir süreye kadar durduruldu. Peki Arka Sokaklar setinde neler oluyor?