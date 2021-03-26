Arka Sokaklar'ın setinde olaylar karıştı Kanal D veto etti! İkinci kez aynı şey olunca bardak taştı çekimler durduruldu veda etti... Hem Kanal D'nin hem de Türkiye'nin gördüğü en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'da kriz patlak verdi. Sevilan oyuncuların, kadroda başı çektiği dizide sete apar topar ara verilinde kafalar karıştı. Edinilen bilgilere göre dizinin çekimleri henüz belirtilmeyen bir süreye kadar durduruldu. Peki Arka Sokaklar setinde neler oluyor?
Sevilen oyuncuların rol aldığı yapımda Kanal D'nin devreye girmesi ve Arka Sokaklar dizisinin çekimlerine apar topar ara verilmesi kafaları karıştırdı. Edinilen bilgilere göre dizinin çekimleri henüz belirtilmeyen bir süreye kadar durduruldu. Sosyal medyada en çok konuşulan bu gelişme, Arka Sokaklar hayranlarını da tedirgin etti…
Kanal D ekranlarının en sevilen yapımlarından Arka Sokaklar dizisinde kırmızı alarm verildi. Kanal yönetiminin ve yapımcıların da araya girmesiyle birlikte dizinin seti dağıtıldı ve çekimlere ara verildi. Arka Sokaklar dizisinde koronavirüs salgını problemleri yine patlak verdi.