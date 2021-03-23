Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 23.03.2021 11:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.03.2021 11:33
    ABONE OL

    Türk obalarına haber salındı! Kuruluş Osman 51. bölümde ’in hedefinde İnegöl var!

    Yapım, proje tasarım ve senaryosu ’a ait; genel yönetmenliğini ’ın ve başrolünü karakteriyle ’in üstlendiği Kuruluş Osman, ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek. Türk obalarına haber salındı! Kuruluş Osman 51. bölümde Osman Bey’in hedefinde İnegöl var! İşte dev prodüksiyon ve oyuncu kadrosuyla reyting rekorları kıran Atv dizisi Kuruluş Osman 51. bölümde yaşanacaklar...

    Türk obalarına haber salındı! Osman Bey’in hedefinde...

    Türk obalarına haber salındı! Kuruluş Osman 51. bölümde Osman Bey'in hedefinde İnegöl var! Heyecanla izlenen ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman, 24 Mart Çarşamba saat 20:00'de yeni bölümüyle Atv ekranında olacak.

    Kuruluş Osman 51. bölümde Malhun Hatun'u esaretten kurtarmaya çalışan Osman Bey, Nikola ve Togay'ın ittifakının oyununu bozmak için hamle yapıyor.

    KURULUŞ OSMAN 51. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Atv'nin reyting rekortmeni dizileri arasında yer alan çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kuruluş Osman 51. bölümde Osman Bey'in hamleleri yine geceye damga vuracak. İşte Kuruluş Osman'da bu hafta yaşanacaklar...

    OSMAN BEY, MALHUN HATUN'U KURTARMAK İÇİN OYUN KURUYOR

    Kayı Obası'na gelerek Osman Bey'e meydan okuyan Togay, Malhun Hatun'un serbest bırakılması karşılığında Yarhisar Tekfuru Aris'in teslim edilmesini ister. Malhun Hatun ve Umur Bey'in kendisinden habersiz iş tutmasından rahatsız olan Osman Bey, esir değiş tokuşu için zekice bir plan kurar.

        NİKOLA'NIN UMUR BEY'E TEKLİFİ

        Türk obalarına sancağı altında toplanmaları için çağrı yapan Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni fethedebilmek için ordusunu kurmak üzere hazırlığa girişir. Umur Bey ise Osman Bey'in tüm uyarılarına rağmen kızını kurtarabilmek için kendi planı doğrultusunda Nikola ile bir araya gelir. Nikola, Malhun Hatun'un hayatına karşılık Umur Bey'e bir teklif yapar.

        OSMAN BEY'İN ÇAĞRISI KARŞILIK BULACAK MI?

        Osman Bey, Malhun Hatun'u kurtarabilmek için Yarhisar Tekfuru'nu teslim edecek mi? Nikola ve Togay'ın Söğüt'ü vurmak için planı ne? Nikola, Umur Bey'e nasıl bir teklif yapacak? Konstantinopolis'ten gelen birlikler uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in çağrısına Türk beyleri nasıl yanıt verecek? Nikola ve Osman Bey arasındaki esir değiş tokuşunda hangi sürprizler yaşanacak?
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Televizyon Türk obalarına haber salındı! Kuruluş Osman 51. bölümde Osman Bey’in hedefinde İnegöl var!