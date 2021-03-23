Türk obalarına haber salındı! Kuruluş Osman 51. bölümde Osman Bey'in hedefinde İnegöl var! Heyecanla izlenen ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman, 24 Mart Çarşamba saat 20:00'de yeni bölümüyle Atv ekranında olacak.
Kuruluş Osman 51. bölümde Malhun Hatun'u esaretten kurtarmaya çalışan Osman Bey, Nikola ve Togay'ın ittifakının oyununu bozmak için hamle yapıyor.
KURULUŞ OSMAN 51. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Atv'nin reyting rekortmeni dizileri arasında yer alan çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kuruluş Osman 51. bölümde Osman Bey'in hamleleri yine geceye damga vuracak. İşte Kuruluş Osman'da bu hafta yaşanacaklar...
OSMAN BEY, MALHUN HATUN'U KURTARMAK İÇİN OYUN KURUYOR
Kayı Obası'na gelerek Osman Bey'e meydan okuyan Togay, Malhun Hatun'un serbest bırakılması karşılığında Yarhisar Tekfuru Aris'in teslim edilmesini ister. Malhun Hatun ve Umur Bey'in kendisinden habersiz iş tutmasından rahatsız olan Osman Bey, esir değiş tokuşu için zekice bir plan kurar.