Gelir gelmez adından söz ettirdi! Kuruluş Osman'ın Togay'ı sette bilinmeyenleri anlattı: Topraktan çıkıp...
Çarşamba günlerinin efsanesi olarak anılan Kuruluş Osman dizisine yakın bir zamanda Kara Şaman Togay rolüyle Teoman Kumbaracıbaşı dahil oldu. Teoman Kumbaracıbaşı performansıyla kısa sürede izleyicilerin takdirini ve büyük beğenisini kazandı. Ünlü oyuncu ATV'nin YouTube kanalında bir röportaj yaptı. Teoman Kumbaracıbaşı diziye dair "Bozdağ Film platosu, muazzam bir plato. Ülkenin bir kazancıdır bu. Geleceğe güven veren bir şey çünkü bu çapta bir prodüksiyonu sorunsuz çekebildiğimizin ispatıdır 'Kuruluş Osman'. İnsan mesleğinin böyle bir döneminde bu kadar büyük bir prodüksiyonda çalışmanın kıvancını yaşıyor." dedi ve setin ilk gününde yaşadıklarını anlattı.
Kuruluş Osman'ın Kara Şaman Togay'ı Teoman Kumbaracıbaşı setteki ilk gününü anlattı! ATV ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam eden Kuruluş Osman dizisinde Teoman Kumbaracıbaşı "Togay" karakteriyle milyonların gönlünde taht kurmayı başardı. Kısa sürede başarılı performansı ve duruşuyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Teoman Kumbaracıbaşı, Kuruluş Osman setindeki ilk gününü ve set ortamını anlattı. Ünlü oyuncu oynadığı karakter hakkında "Bir defa, Togay çok acımasız bir karakter. Acımasız olması da gerekiyor çünkü başka türlü hayatta kalamaz. Bir şeyin problem olup olmayacağını önceden sezebiliyor. Belki doğadan, topraktan aldığı bir kuvvet var. " ifadelerini kullandı.