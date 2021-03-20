Gelir gelmez adından söz ettirdi! Kuruluş Osman'ın Togay'ı sette bilinmeyenleri anlattı: Topraktan çıkıp...

Çarşamba günlerinin efsanesi olarak anılan Kuruluş Osman dizisine yakın bir zamanda Kara Şaman Togay rolüyle Teoman Kumbaracıbaşı dahil oldu. Teoman Kumbaracıbaşı performansıyla kısa sürede izleyicilerin takdirini ve büyük beğenisini kazandı. Ünlü oyuncu ATV'nin YouTube kanalında bir röportaj yaptı. Teoman Kumbaracıbaşı diziye dair "Bozdağ Film platosu, muazzam bir plato. Ülkenin bir kazancıdır bu. Geleceğe güven veren bir şey çünkü bu çapta bir prodüksiyonu sorunsuz çekebildiğimizin ispatıdır 'Kuruluş Osman'. İnsan mesleğinin böyle bir döneminde bu kadar büyük bir prodüksiyonda çalışmanın kıvancını yaşıyor." dedi ve setin ilk gününde yaşadıklarını anlattı.

20.03.2021 21:57 - Son Güncelleme: 20.03.2021 21:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





