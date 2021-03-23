SURVİVOR 23 MART İLETİŞİM ÖDÜLÜ NEDİR?

En duygulu ve kıyasıya geçen mücadele olan iletişim oyunu ekrana geldi. Yarışmacılar bu oyunu kazanmaları durumundan heyecan yaratan bir ödül almış olacak. Ünlüler kazanırsa bir aile yakınlarıyla canlı mesajlaşabilecekler. Gönüllülerin kazanması durumunda ise ailelerinden gelen elektronik postayı okuyacaklar. Öte yandan iki takım da müzik dinleme şansını yakalayabilecek.