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    • Magazin
    • 23.03.2021 23:10
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    • 23.03.2021 23:10
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    ? nü hangi takım kazandı? ?

    ? ? Sorusunun yanıtı merak konusu oldu ve merak edilerek gündemde sıkça araştırılanlar arasında yer aldı. TV8’in sevilen yarışmasının her bölümü ilgiyle izleniyor, her Salı gerçekleşen eleme konseyinde kimin adının çıktığını sorgular oldu. Eleme adayları arasından en düşük SMS oyunu alan isim hayallerine veda etmek zorunda kalıyor. Peki nü hangi takım kazandı? ?

    takvim.com.tr
    23 Mart Survivor kim elendi? Survivor iletişim ödülünü hangi takım kazandı?

    Survivor kim elendi? 23 Mart Survivor iletişim ödülünü hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. Her hafta farklı ödüllerle yakınlarından, arkadaşlarından ve ailelerinden haber alabilen oyuncular 23 Mart Survivor iletişim ödülü içi kıran kırana yarıştı. Peki, Survivor iletişim ödülünü hangi takım kazandı? İşte detaylar...

    SURVİVOR 23 MART İLETİŞİM ÖDÜLÜ NEDİR?

    En duygulu ve kıyasıya geçen mücadele olan iletişim oyunu ekrana geldi. Yarışmacılar bu oyunu kazanmaları durumundan heyecan yaratan bir ödül almış olacak. Ünlüler kazanırsa bir aile yakınlarıyla canlı mesajlaşabilecekler. Gönüllülerin kazanması durumunda ise ailelerinden gelen elektronik postayı okuyacaklar. Öte yandan iki takım da müzik dinleme şansını yakalayabilecek.

    SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Haftanın sembol oyunu, sıcak havada yarışmacıları oldukça zorlayan denge oyunuydu. Oyun sonunda ise kazanan takım menemen yiyebilecekti. Kadınlarda sembolü kazanan gönüllülerden Aleyna Kalaycıoğlu olurken ünlülerde Sergen sembol sahibi oldu. Sergen ödül için yanından Çağrı, Doğan ve İlayda'yı götürdü. Aleyna ise; Ayşe, Hanzade ve Aleyna Çalışkanı aldı.

        SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Survivor İletişim ödülü için mücadelesi geçen hafta 9-9 a kadar geldi ve kazanan ünlüler oldu. Ancak henüz günün kazananı belirlenmedi. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer alacak.

        SMS BİRİNCİLERİ KİMLER OLACAK?

        Survivor'da bu hafta Cumartesi ve Pazar günü ada konseyinde Ünlüler ve Gönüllüler için SMS halk oylaması yapıldı. Bu oylamada Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımından en çok oyu alan isimler belli olacak. SMS birincileri, haftanın 4. ve 5. eleme adaylarının isimlerini söyleyecek.
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