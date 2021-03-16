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    • 16.03.2021 15:01
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    'da rekoru! 'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 50. bölüm ile gümbür gümbür geliyor...

    50. bölüm ile gümbür gümbür geliyor... Dev prdoksiyon ve güçlü oyuncu kadrosu ile zirveyi elden bırakmayan Kuruluş Osman reytinlerdeki başarısını sosyal medyada da ssürdürüyor. Kuruluş Osman’ın kanalı, 50. bölüm öncesinde üç milyon aboneye ulaşmayı başardı. Peki, Kuruluş Osman'ı bir kez daha zirveye taşıyan 50. bölümde neler olacak? İşte detaylar...

    Youtube'da Kuruluş Osman rekoru! Yeni bölüm gümbür gümbür...

    Heyecanla izlenen ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Kuruluş Osman', 17 Mart Çarşamba saat 20:00'de yeni bölümüyle Atv ekranında olacak. Dizinin 50'inci bölümüne Osman Bey'in kendisine karşı ittifak eden Moğol ve Bizans güçlerine karşı amansız mücadelesi damga vuracak.

    KURULUŞ OSMAN'DAN YOUTUBE REKORU!

    Atv ekranlarında heyecanla izlenen, yayınlandığı her bölümle reyting listelerinin zirvesinden yer alan Kuruluş Osman, YouTube'da kısa bir süre içinde "3 milyon abone" ye ulaştı.

    Reytinglerdeki başarısını sosyal medyada da sürdüren, Kuruluş Osman'ın Youtube kanalı, 50'nci bölüm öncesinde üç milyon aboneye ulaşmayı başardı.

    İZLENME SAYISI 1 MİLYARIN ÜZERİNDE!

    Kuruluş Osman üç milyon abone sayısına en kısa sürede erişen dizi kanalı oldu. Youtube'daki resmi kanalında 1 milyarın üzerinde izlenme sayısına sahip olan dizi, platformun en çok ilgi gören içerikleri arasında başı çekiyor. Kuruluş Osman, fragmanları ve videoları ile her hafta Youtube Türkiye'nin trend listelerinde yer alıyor.

    Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', Atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek. Peki Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 50. bölümünde neler olacak?

        NİKOLA, FLATYOS'UN İNTİKAMI İÇİN YEMİN EDİYOR

        Kara Şaman Togay'ın, Malhun Hatun'u yaralayarak Osman Bey'e meydan okumasının ardından; Konstantiniyye'den yeni birliklerle dönen Nikola, Flatyos'un intikamını almak için yemin eder. Flatyos'un anısını yaşatmak için savaşçı kimliğine bürünen ve gladyatör kostümü giyen Nikola, Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik aracılığıyla Togay'la bir araya gelir. İkili ittifak kararı alırken hedefine Söğüt'ü koyar!

        OSMAN BEY HERKESİ ŞAŞIRTIYOR

        Osman Bey, Dündar Bey'in kendine temize çıkarmasının ardından obadaki haini bulmak için yeni yollar ararken; Cerkutay'ın beklenmedik ihaneti herkesi şaşkına çevirir. Malhun Hatun, intikam almak isterken bir kez daha Togay'ın eline düşer. Osman Bey ise kendisine kurulan ittifaka karşılık zekice planıyla herkesi ters köşeye yatıracaktır.

        BİZANS-MOĞOL İTTİFAKI DENGELERİ NASIL DEĞİŞTİRECEK?

        Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakına karşı nasıl bir strateji geliştirecek? Nikola ve Togay'ın anlaşması uç bölgesinin kaderini nasıl değiştirecek? Konstantiniyye'den yeni birliklerle dönen Nikola'nın asıl planı ne? Noyan'ın oğlu olduğu ortaya çıkan Kara Şaman Togay, Osman Bey'i alt edebilmek için ne yapacak? Kendini temize çıkaran Dündar Bey'in posta oturmak için planı ne? Togay'ın eline düşen Malhun Hatun'un akıbeti ne olacak? Cerkutay'ın ihanetinin arkasında ne var? Osman Bey, Türk obalarını birleştirme hedefinde başarılı olabilecek mi?
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        Haberler Televizyon Youtube'da Kuruluş Osman rekoru! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 50. bölüm ile gümbür gümbür geliyor...