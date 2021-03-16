Heyecanla izlenen ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Kuruluş Osman', 17 Mart Çarşamba saat 20:00'de yeni bölümüyle Atv ekranında olacak. Dizinin 50'inci bölümüne Osman Bey'in kendisine karşı ittifak eden Moğol ve Bizans güçlerine karşı amansız mücadelesi damga vuracak.
KURULUŞ OSMAN'DAN YOUTUBE REKORU!
Atv ekranlarında heyecanla izlenen, yayınlandığı her bölümle reyting listelerinin zirvesinden yer alan Kuruluş Osman, YouTube'da kısa bir süre içinde "3 milyon abone" ye ulaştı.
Reytinglerdeki başarısını sosyal medyada da sürdüren, Kuruluş Osman'ın Youtube kanalı, 50'nci bölüm öncesinde üç milyon aboneye ulaşmayı başardı.
İZLENME SAYISI 1 MİLYARIN ÜZERİNDE!
Kuruluş Osman üç milyon abone sayısına en kısa sürede erişen dizi kanalı oldu. Youtube'daki resmi kanalında 1 milyarın üzerinde izlenme sayısına sahip olan dizi, platformun en çok ilgi gören içerikleri arasında başı çekiyor. Kuruluş Osman, fragmanları ve videoları ile her hafta Youtube Türkiye'nin trend listelerinde yer alıyor.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', Atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek. Peki Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 50. bölümünde neler olacak?