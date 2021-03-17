Başarısıyla dillerden düşmüyor! Kuruluş Osman'ın Gence Bey'i kimsenin bilmediklerini anlattı! Gerçekte de sürekli...

Kuruluş Osman'ın Gence Bey'i kimsenin bilmediklerini anlattı. Dizinin oyuncularıyla gerçekte de sürekli yan yana olduklarını söyleyen Samedov, Kuruluş Osman'ın başarı hikayesinden bahsetti. Kuruluş Osman'a geçtiğimiz bölümlerde Zabit Samedov katılmıştı. Profesyonel kick boksçu Zabit Samedov kısa sürede performansıyla alplerin pabucunu dama attı. Dizide Gence Bey karakteriyle dikkat çeken Zabit ilgili düşüncelerini "Kuruluş Osman büyük bir proje, Osman Bey, Ertuğrul'un oğlu olarak devam ediyor. Osmanlı 600 yıl boyunca büyük toprakları tutmuş bir ülke olmuştur. Böyle büyük bir tarihi projede oynadığım için aşırı derecede mutluyum" sözleriyle anlattı.