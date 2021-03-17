Başarısıyla dillerden düşmüyor! Kuruluş Osman'ın Gence Bey'i kimsenin bilmediklerini anlattı! Gerçekte de sürekli...
Çarşamba günleri reyting sıralamasında zirveyi kimseye kaptırmayan Kuruluş Osman rekor kırmaya devam ediyor. Kuruluş Osman dizisinde izleyicilerin dikkatini çeken isimlerden birisi de Gence Bey'e hayat veren Zabit Samedov oluyor. ATV'nin YouTube kanalında özel açıklamalarda bulunan Kuruluş Osman'ın Gence Bey'i bilinmeyenleri anlattı. Zabit Samedov, Dünyanın en popüler kick boksçularından bir olan Samedov, katıldığı birçok turnuva ve şampiyonada Türk dünyasının göğsünü kabarttı. Samedov, Kuruluş Osman'ın Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine yaptığı katkıya vurgu yaptı.
Kuruluş Osman'ın Gence Bey'i kimsenin bilmediklerini anlattı. Dizinin oyuncularıyla gerçekte de sürekli yan yana olduklarını söyleyen Samedov, Kuruluş Osman'ın başarı hikayesinden bahsetti. Kuruluş Osman'a geçtiğimiz bölümlerde Zabit Samedov katılmıştı. Profesyonel kick boksçu Zabit Samedov kısa sürede performansıyla alplerin pabucunu dama attı. Dizide Gence Bey karakteriyle dikkat çeken Zabit ilgili düşüncelerini "Kuruluş Osman büyük bir proje, Osman Bey, Ertuğrul'un oğlu olarak devam ediyor. Osmanlı 600 yıl boyunca büyük toprakları tutmuş bir ülke olmuştur. Böyle büyük bir tarihi projede oynadığım için aşırı derecede mutluyum" sözleriyle anlattı.
TÜRKİYE-AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİ
Kick boks dünyasının en popüler isimlerinden biri olan, dünya şampiyonu ve Avrupa şampiyonu unvanlarına sahip, katıldığı birçok turnuva ve şampiyonada Türk dünyasının göğsünü kabartan oyuncusu Samedov, 'Kuruluş Osman'ın Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine yaptığı katkıyı vurguladı.