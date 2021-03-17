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Başarısıyla dillerden düşmüyor! Kuruluş Osman'ın Gence Bey'i kimsenin bilmediklerini anlattı! Gerçekte de sürekli...

Çarşamba günleri reyting sıralamasında zirveyi kimseye kaptırmayan Kuruluş Osman rekor kırmaya devam ediyor. Kuruluş Osman dizisinde izleyicilerin dikkatini çeken isimlerden birisi de Gence Bey'e hayat veren Zabit Samedov oluyor. ATV'nin YouTube kanalında özel açıklamalarda bulunan Kuruluş Osman'ın Gence Bey'i bilinmeyenleri anlattı. Zabit Samedov, Dünyanın en popüler kick boksçularından bir olan Samedov, katıldığı birçok turnuva ve şampiyonada Türk dünyasının göğsünü kabarttı. Samedov, Kuruluş Osman'ın Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine yaptığı katkıya vurgu yaptı.

17.03.2021 18:49 - Son Güncelleme: 17.03.2021 18:50
Başarısıyla dillerden düşmüyor! Kuruluş Osman'ın Gence Bey'i kimsenin bilmediklerini anlattı! Gerçekte de sürekli...

Kuruluş Osman'ın Gence Bey'i kimsenin bilmediklerini anlattı. Dizinin oyuncularıyla gerçekte de sürekli yan yana olduklarını söyleyen Samedov, Kuruluş Osman'ın başarı hikayesinden bahsetti. Kuruluş Osman'a geçtiğimiz bölümlerde Zabit Samedov katılmıştı. Profesyonel kick boksçu Zabit Samedov kısa sürede performansıyla alplerin pabucunu dama attı. Dizide Gence Bey karakteriyle dikkat çeken Zabit ilgili düşüncelerini "Kuruluş Osman büyük bir proje, Osman Bey, Ertuğrul'un oğlu olarak devam ediyor. Osmanlı 600 yıl boyunca büyük toprakları tutmuş bir ülke olmuştur. Böyle büyük bir tarihi projede oynadığım için aşırı derecede mutluyum" sözleriyle anlattı.

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Başarısıyla dillerden düşmüyor! Kuruluş Osman'ın Gence Bey'i kimsenin bilmediklerini anlattı! Gerçekte de sürekli...

TÜRKİYE-AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİ

Kick boks dünyasının en popüler isimlerinden biri olan, dünya şampiyonu ve Avrupa şampiyonu unvanlarına sahip, katıldığı birçok turnuva ve şampiyonada Türk dünyasının göğsünü kabartan oyuncusu Samedov, 'Kuruluş Osman'ın Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine yaptığı katkıyı vurguladı.

Başarısıyla dillerden düşmüyor! Kuruluş Osman'ın Gence Bey'i kimsenin bilmediklerini anlattı! Gerçekte de sürekli...

"BÖYLE BÜYÜK BİR PROJEDE OYNADIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Kuruluş Osman'da Gence Bey karakterine hayat veren Zabit Samedov dizi ile ilgili düşüncelerini "Kuruluş Osman büyük bir proje, Osman Bey, Ertuğrul'un oğlu olarak devam ediyor.

Başarısıyla dillerden düşmüyor! Kuruluş Osman'ın Gence Bey'i kimsenin bilmediklerini anlattı! Gerçekte de sürekli...

Osmanlı 600 yıl boyunca büyük toprakları tutmuş bir ülke olmuştur. Böyle büyük bir tarihi projede oynadığım için mutluyum" sözleriyle ifade etti.

Başarısıyla dillerden düşmüyor! Kuruluş Osman'ın Gence Bey'i kimsenin bilmediklerini anlattı! Gerçekte de sürekli...

"BİZ TEK MİLLET, İKİ DEVLETİZ"

Gence adını taşıdığı için memnuniyetini dile getiren Samedov "Yapımcımız ve proje tasarımcımız Mehmet Bozdağ Bey sağ olsun bana bu ismi verdi.