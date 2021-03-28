EDHO 188. kısım fragmanını büyük bir merakla bekleyen izleyiciler özellikle Yaman'ın ne yapacağını merak ediyor. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188.bölüm fragmanı aratılırken, varsayımların ötesine geçen ayrılık alana geldi. Masada Selman'ın infaz edilmesi ve Ceylan'ın Hızır'ın gözleri önünde öldürülmesi haftanın en çok konuşulan sahnesi oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da cinayet vakasına şahit olan Hızır, tarifi mümkün olmayan acıyla sarsıldı. Cesurca sergilediği hareketlerle izleyenlerin gözbebeği haline gelen Ceylan karakterinin katledilmesi herkesi üzdü.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 188.BÖLÜM FRAGMANI EKRANDA MI?
Başrollerini Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan Çakırbeyli), Yunus Emre Yıldırımer (Alparslan Çakırbeyli), Yalçın Hafızoğlu (Hızır Ali Çakırbeyli), Ali Sürmeli (Kimsesiz Doğan), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli) gibi televizyon ekranlarının aranan yüzlerinin paylaştığı ve Salı akşamı aksiyonun ardı arkasının kesilmediği çarpıcı sahneleriyle dizi severlerinin karşısına geçen reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188.bölüm fragmanı şu an için henüz yayına girmedi...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 188.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Senaristliğini Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un kaleme aldığı, yapımcılığını ise Onur Tan, Baran Özçaylan ve Zübeyr Şaşmaz'ın üstlendiği toplamda altı sezondur ATV ekranlarında reyting fırtınası estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188.bölümüyle 30 Mart Salı tarihinde saat 20:00'da izleyici kitlesini ağırlayacak.