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    • 28.03.2021 00:45
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    12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Zeliş'in sana ihtiyacı var, benim de sana ihtiyacım var"

    'nin merakla takip edilen dizii 'nın 11. bölümü seyirciden tam not aldı. yeni bölüm merakla beklenirken dizisinin 12. bölüm 2. fragmanı geldi. Fragmana, "Zeliş'in sana ihtiyacı var, benim de sana ihtiyacım var" sözleri damga vurdu.

    Maraşlı 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

    atv'nin merakla takip edilen dizii Maraşlı'nın 11. bölümü seyirciyi ekrana kilitledi.

    12. bölüm merakla beklenirken dizisinin 12. bölüm 2. fragmanı da geldi.

    "SANA İHTİYACIM VAR"
    Fragmana, "Zeliş'in sana ihtiyacı var, benim de sana ihtiyacım var" sözleri damga vurdu.

    İşte Maraşlı 12. bölüm 2. fragmanı:

    YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    İlhan'ın yanına gelen polisler Ozan'ın cesedini teşhis etmesini ister. Aynı anda telefonuna Ozan'ı öldürürken çekilen gizli görüntülerin gelmesi İlhan'ı korkutur.

    Köşeye sıkışan İlhan'ı Savaş; Behram'la tanıştırır. Elini kana bulayan İlhan, yasadışı işlere de karışmak üzeredir. İlhan bu çıkmazdan nasıl kurtulacaktır? Maraşlı'nın evine gelen Mahur, kimseyi bulamaz.

    Mahur, Şirin'den Maraşlı'nın memleketine gittiğini öğrenince Maraşlı'ya her gün aynı yerde bekleyeceğine dair bir not bırakır.

        Bu sırada Maraşlı, yeni bir sınavdan geçmektedir. Mahur her gün aynı yerde Maraşlı'yı bekler. Maraşlı, Mahur'la buluşacak mıdır? Uyuşturucu sevkiyatının, terör örgütüyle bağlantılı olduğunu bilen Maraşlı, sevkiyatı yapan Savaş ve Behram'ın arasını bozmak için depoya baskın yapar.

        Bu baskını öğrenen Necati, Maraşlı'nın sadece bir koruma olmadığından emin olur. Maraşlı'nın eline geçen ipucu ise onu Necati'ye götürecek midir? Maraşlı'nın döndüğünü öğrenen Mahur, Aziz'in engellemelerine rağmen Maraşlı'nın evine gider. Mahur'u, Maraşlı'nın evinde bir sürpriz beklemektedir…

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