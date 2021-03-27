atv'nin merakla takip edilen dizii Maraşlı'nın 11. bölümü seyirciyi ekrana kilitledi.
12. bölüm merakla beklenirken dizisinin 12. bölüm 2. fragmanı da geldi.
"SANA İHTİYACIM VAR"
Fragmana, "Zeliş'in sana ihtiyacı var, benim de sana ihtiyacım var" sözleri damga vurdu.
İşte Maraşlı 12. bölüm 2. fragmanı:
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
İlhan'ın yanına gelen polisler Ozan'ın cesedini teşhis etmesini ister. Aynı anda telefonuna Ozan'ı öldürürken çekilen gizli görüntülerin gelmesi İlhan'ı korkutur.
Köşeye sıkışan İlhan'ı Savaş; Behram'la tanıştırır. Elini kana bulayan İlhan, yasadışı işlere de karışmak üzeredir. İlhan bu çıkmazdan nasıl kurtulacaktır? Maraşlı'nın evine gelen Mahur, kimseyi bulamaz.
Mahur, Şirin'den Maraşlı'nın memleketine gittiğini öğrenince Maraşlı'ya her gün aynı yerde bekleyeceğine dair bir not bırakır.