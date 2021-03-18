İstanbul'a yeni ve sinsi bir düşman! Akıncı'da 'Acı Getirenler' Orhan'ı harekete geçiyor, Nergis ölümcül tuzağın göbeğinde... Sıra dışı konusu ile reyting rekorları kıran Akıncı, Atv ekranlarında 12 bölüm ile yine izleyiciye nefes kesen anlar yaşatacak.

AKINCI NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul Boğazının en güzel semtlerinden olan Kuzguncuk başta olmak üzere tarihi semtlerde çekimler gerçekleşmektedir. Ayrıca dizi film çekimlerinde kullanılan platolarda da birçok sahnesi yer alıyor.