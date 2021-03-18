İstanbul'a yeni ve sinsi bir düşman! Akıncı'da 'Acı Getirenler' Orhan'ı harekete geçiyor, Nergis ölümcül tuzağın göbeğinde... Sıra dışı konusu ile reyting rekorları kıran Akıncı, Atv ekranlarında 12 bölüm ile yine izleyiciye nefes kesen anlar yaşatacak.
AKINCI NEREDE ÇEKİLİYOR?
İstanbul Boğazının en güzel semtlerinden olan Kuzguncuk başta olmak üzere tarihi semtlerde çekimler gerçekleşmektedir. Ayrıca dizi film çekimlerinde kullanılan platolarda da birçok sahnesi yer alıyor.
Oyuncu kadrosunda Şükrü Özyıldız (Akıncı), Büşra Develi (Nergis Emiroğlu), Yıldıray Şahinler (Cevdet Emiroğlu), Tolga Tekin (Orhan), Erkan Bektaş (Kemal), Sermet Yeşil (Köksal), Didem İnselel (Aylin Emiroğlu), Yılmaz Bayraktar (Cüneyt), Müge Boz (Beste), Serhan Onat (Yağız Emiroğlu), Ayça Erturan (Filiz), Berrin Arısoy (Meryem Aktolga), Berrak Kuş (Hacer), Atakan Hoşgören (Murat Aktolga), Hira Koyuncuoğlu (Güneş), Ercü Turan (Lukas), Selin Çuhadaroğlu (Beyza Aktolga), Deren Talu (Didem Emiroğlu), Jasmine Simin Berkiş (Yağmur), Ceren Karakoç (Selma), Deniz Gündoğdu (Meral), Efe Sorarlı (Ozan), Ada Su Sarı (Yasemin), Mustafa Açılan (Taşkın), Öykü Su Okur (Duygu), Bilgi Aydoğmuş (Yeliz), Arda Yeşillikçi (Emre), Serena Yapaöz (Özlem), Duygu Kum (Pervin), Burç Kümbetlioğlu (Tahsin) gibi güçlü isimler yer alan ATV dizisi Akıncı 12. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...
AKINCI'DA BU HAFTA...
Akıncı Lukas'ın peşindedir ve Lukas'tan İstanbul'a gelen bir yeraltı organizasyonu hakkında bilgi alır. Acı Getirenler! Orhan bu karanlık örgüt hakkında bilgi toplamak için harekete geçer.