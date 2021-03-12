Cüneyt'in itiraz edemeyeceği deliller ortaya çıkıyor! Fatih'in şehrini koruyan süper kahraman Akıncı, Lukas'a karşı atağa geçiyor! Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Akıncı 11. bölümde aksiyon ve gizem dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

AKINCI NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul Boğazının en güzel semtlerinden olan Kuzguncuk başta olmak üzere tarihi semtlerde çekimler gerçekleşmektedir. Ayrıca dizi film çekimlerinde kullanılan platolarda da birçok sahnesi yer alıyor.

Oyuncu kadrosunda Şükrü Özyıldız (Akıncı), Büşra Develi (Nergis Emiroğlu), Yıldıray Şahinler (Cevdet Emiroğlu), Tolga Tekin (Orhan), Erkan Bektaş (Kemal), Sermet Yeşil (Köksal), Didem İnselel (Aylin Emiroğlu), Yılmaz Bayraktar (Cüneyt), Müge Boz (Beste), Serhan Onat (Yağız Emiroğlu), Ayça Erturan (Filiz), Berrin Arısoy (Meryem Aktolga), Berrak Kuş (Hacer), Atakan Hoşgören (Murat Aktolga), Hira Koyuncuoğlu (Güneş), Ercü Turan (Lukas), Selin Çuhadaroğlu (Beyza Aktolga), Deren Talu (Didem Emiroğlu), Jasmine Simin Berkiş (Yağmur), Ceren Karakoç (Selma), Deniz Gündoğdu (Meral), Efe Sorarlı (Ozan), Ada Su Sarı (Yasemin), Mustafa Açılan (Taşkın), Öykü Su Okur (Duygu), Bilgi Aydoğmuş (Yeliz), Arda Yeşillikçi (Emre), Serena Yapaöz (Özlem), Duygu Kum (Pervin), Burç Kümbetlioğlu (Tahsin) gibi güçlü isimler yer alan ATV dizisi Akıncı 11. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...