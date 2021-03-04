Akıncı 10. bölümde Fatih için beklenmedik karar! Nergis ve Meryem'den de bir darbe alacak...

Oyuncu kadrosunda Şükrü Özyıldız (Akıncı), Büşra Develi (Nergis Emiroğlu), Yıldıray Şahinler (Cevdet Emiroğlu), Tolga Tekin (Orhan), Erkan Bektaş (Kemal), Sermet Yeşil (Köksal), Didem İnselel (Aylin Emiroğlu), Yılmaz Bayraktar (Cüneyt), Müge Boz (Beste), Serhan Onat (Yağız Emiroğlu), Ayça Erturan (Filiz), Berrin Arısoy (Meryem Aktolga), Berrak Kuş (Hacer), Atakan Hoşgören (Murat Aktolga), Hira Koyuncuoğlu (Güneş), Ercü Turan (Lukas), Selin Çuhadaroğlu (Beyza Aktolga), Deren Talu (Didem Emiroğlu), Jasmine Simin Berkiş (Yağmur), Ceren Karakoç (Selma), Deniz Gündoğdu (Meral), Efe Sorarlı (Ozan), Ada Su Sarı (Yasemin), Mustafa Açılan (Taşkın), Öykü Su Okur (Duygu), Bilgi Aydoğmuş (Yeliz), Arda Yeşillikçi (Emre), Serena Yapaöz (Özlem), Duygu Kum (Pervin), Burç Kümbetlioğlu (Tahsin) gibi güçlü isimler yer alan Akıncı 10. bölüm ile izleyiciyi bir kez daha Atv ekranlarına kilitleyecek.

Sıra dışı konusu, aksiyon dolu sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla her cuma Atv ekranlarında seyirciyle buluşan Akıncı dizisine taze bir kan geliyor. Her detayı incelikle düşünülerek, özenli ve büyük bir çalışmayla hayata geçirilen dizinin yeni senaristi Altuğ Küçük olacak.