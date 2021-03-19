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    • 19.03.2021 10:00
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    Akıncı 12. bölümde karanlık örgüt ortaya çıkıyor: 'Acı Getirenler...'

    Akıncı 12. bölümde karanlık örgüt ortaya çıkıyor... Atv'nin sıra dışı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi Akıncı 12. bölümde yeni ve sinsi bir düşman ortaya çıkıyor; 'Acı Getirenler...' Orhan bu karanlık örgüt hakkında bilgi toplamak için harekete geçiyor. Diğer yandan Lukas'ın peşindeki Akıncı, Nergis cephesinde aksiyon dolu sahneleriyle karşımıza çıkacak. İşte Akıncı 12. bölümde yaşanacaklar...

    Akıncı 12. bölümde karanlık örgüt ortaya çıkıyor: 'Acı Getirenler...'

    Akıncı Lukas'ın peşindedir ve Lukas'tan İstanbul'a gelen bir yeraltı organizasyonu hakkında bilgi alır. Acı Getirenler! Orhan bu karanlık örgüt hakkında bilgi toplamak için harekete geçer.

    Nergis kardeşi Yağız'dan üvey annesi Aylin'in öldürülen doktor kuzeni için polis tarafından sorgulandığını öğrenmiştir. Bu işin peşine düşer ve Aylin'le yüzleşir.

    Cüneyt'in etrafında ise çember daralmaya başlamıştır. Hem Akıncı hem de polis Cüneyt'in peşindedir. Cevdet ani bir kararla Londra'ya gidince Aylin, Nergis hakkındaki planını uygulamaya başlar. Bu arada Gizli Yapı'nın bütün adamları esrarengiz bir saldırı sonucunda ortadan kaldırılmıştır. İstanbul'a yeni ve çok sinsi bir düşman gelmiştir. Kimsenin hakkında bir şey bilmediği bir düşman. Nergis ise Köksal ve Aylin'in kurduğu ölümcül tuzağa doğru adım adım yaklaşmaktadır.

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    Haberler Televizyon Akıncı 12. bölümde karanlık örgüt ortaya çıkıyor: 'Acı Getirenler...'