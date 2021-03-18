Çılgın Sedat kimdir, nereli? Evi yanan Çılgın Sedat'ın eşi kim, kaç yaşında? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Çılgın Sedat ve eşi Özlem Kapurtu canlı yayına katılarak yangında yaşadıklarını anlatacak. Çılgın Sedat ise Candan Erçetin'I neden istifaya çağırdı, şok sözler söyledi. Dostum dediği Küçük İbo'ya da veryansın etti. Gerçek adı Sedat Kapurtu olan şarkının hayatına dair izleyicilerin merak ettiği bilgileri de haberimizde derledik.
"HİÇBİR ŞEYİM KALMADI"
Ünlü sanatçı Çılgın Sedat'ın Beylikdüzü'nde bulunan evinde yangın çıktı. Olay yerine panik halinde gelen ve yangını gözyaşlarıyla izleyen Çılgın Sedat'ın kim olduğu merak ediliyor. Gözyaşlarına boğulan ünlü şarkıcı, "hiçbir şeyim kalmadı" dedi. 'Uğraştım didindim yaptırdım' diyen Çılgın Sedat ayakta durmakta güçlük çekti.
ÇILGIN SEDAT KİMDİR?
Çılgın Sedat 46 yaşında ve aslen Sivaslı. 2005 yılında Özlem Kapurtu ile hayatını birleştiren Çılgın Sedat'ın Siraç ve Yağız adında iki oğlu var.
Asıl adı Sedat Kapurtu olan Çılgın Sedat, 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Sivaslı olan Çılgın Sedat küçük yaşlardan itibaren futbolla ilgilenmiştir. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde 4 yıl eğitim aldıktan sonra tar ve cümbüş çalarak müzik kariyerine adım atan Çılgın Sedat, bağlama, kanun, bateri, davul ve klavye gibi müzik aletlerini de çalabilmektedir.
Küçük yaşta katıldığı ses yarışmasında ikinci olan Çılgın Sedat, kuaförlükten futbola, futboldan şarkıcılığa, şarkıcılıktan smackdown'a birçok meziyeti olan bir isimdir. Müzik yaşantısına bir dönem ara veren Çılgın Sedat, 2008'de Zeytinburnuspor'da futbol oynayarak profesyonel futbol yaşantısına adım atmış oldu. Çılgın Sedat 1 Temmuz 2011'de futbol kariyerini sonlandırdı. Kardeşi Vedat Kapurtu profesyonel olarak futbol oynamaktadır.
Çılgın Sedat 1 Temmuz 2011'de futbol kariyerini sonlandırdı. Kardeşi Vedat Kapurtu profesyonel olarak futbol oynamaktadır.
Çılgın sedat futbolun yanında ayrıca taekwondo, karate ve kick boks sporu ile de ilgilenmekte ve Muay Thai hakemliği yapmaktadır. Futbol kariyerine nokta koyarak müzik alanında yeniden çalışmalar yapan Çılgın Sedat, son olarak 2017 yılında katıldığı Survivor yarışması ile gündeme geldi.