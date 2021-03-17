Bir çok ünlü hocadan Türk ve batı müziği dersleri aldı. Türkiye'nin en ünlü orkestraları ile çalıştı. 70'lerin sonlarına doğru Zeki Alasya ve Metin Akpınar ile "İnsanoğlu Tuhaftır" adlı kabare show'da oynadı. Kabare şovun müzikleri ise Şanar Yurdatapan tarafından bestelenip Attila Özdemiroğlu tarafından düzenlemeleri yapıldı.



Daha sonra Ali Poyrazoğlu, Şemsi İnkaya, Atilla Arcan, Yalçın Menteş ve Oya Başar – Levent Kırca gibi usta isimlerle kabare show programları yaptı.

1978 yılında sözlerini kendisinin yazdığı ve Yaşar Güvenir'in bestelediği "yalnızım ben" adlı şarkısını 45'lik plak yaptı. Bu şarkı 2008 yılında başrolünde Melis Birkan ve Cemal Hünal'ın paylaştığı ve yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı "Issız Adam" sinema filminde kullanıldı.

Bir dönem Caddebostan Maksim Gazinosu'nda Neco ile birlikte sahne aldı.

Nil Burak, 1982 yılında Şili'de gerçekleşen bir festivalde Ülkü Aker–Selmi Andak ortak çalışması Oryantal ile Türkiye'yi temsil etti.

Nil Burak 'ın dördüncü long playi 'Bizim Diyar' da bir önceki albümde olduğu gibi Orhan Gencebay'ın sahibi olduğu Kervan Plakçılık'tan çıktı. Nil Burak ayrıca bu albümde söz ve müziği Orhan Gencebay'a ait olan "bulamadık ki" adlı şarkıyı seslendirdi.

1985 yılında Eurovison şarkı yarışması Türkiye elemelerinde 3. oldu. 1985 yılında İtalya Akdeniz şarkı yarışmasında Palermo Müzik Festivali'ne katıldı. Sözleri Aysel Gürel'e, bestesi Selmi Andak'a ait olan "Güneş Bir Kere Doğdu" şarkısı ile birinci oldu. Daha sonra İrlanda Cavan Müzik Festivali'nden 'En iyi yorumcu', 'En iyi aranjman' ve İkincilik ödülleri olmak üzere toplam üç ödül birden alarak döner.



1986 yılında Türkiye Eurovision şarkı yarışmasında İbo ile birlikte Aysel Gürel–Selmi Andak ortak çalışması olan Yaşa Yaşa adlı parçayla üçüncü olurlar.

Yurt içi ve yurt dışında aralarında dünyaca ünlü Paris Olympia ve Londra The Talk of the Town gibi müzikhollerinin de bulunduğu yerlerde özel orkestralar eşliğinde sayısız konserler verdi. Bunlara ilaveten Türkiye'yi temsil etmek üzere Dışişleri Bakanlığı görevlisi olarak tüm Avrupa ülkeleri, Rusya, Türki Cumhuriyetleri, Çin, Arjantin, Venezuela, Brezilya ve A.B.D'de New York, Washington, Los Angeles'ta çeşitli konserler verdi.

1988 yılında Nil Burak; Uğur Dikmen, Kandemir Konduk ve Ali Poyrazoğlu ile birlikte hazırladığı 'Zurna Kazım' adlı albümünü çıkardı.

1989 yılında çıkardığı "Oldu Olacak" albümünde sözleri Cem Karaca'ya bestesi Nil Burak'a ait olan Sende Başını Alıp Gitme şarkısı çok beğenildi.

Nil Burak, Türk pop müziğine olan katkılarından dolayı Popsav tarafından "25. yıl hizmet ödülü"ne Ajda Pekkan, Esin Afşar, Esmeray, Nilüfer, Nükhet Duru, Sezen Aksu ve Tülay Özer ile birlikte layık görüldü.