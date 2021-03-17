Nil Burak kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Nil Burak kaç yaşında, evli mi, şarkıları neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. Hafta içi her gün Star TV ekranlarına gelen ve severek izlenen eğlence programında konuklar şarkılarıyla, sohbetleriyle izleyicileri keyiflendiriyor. Uzun bir aradan sonra ekrana çıkan ve içini döken Nil Burak'ın şarkıcı Sıla ile ilgili bomba açıklamaları da oldukça dikkat çekiyor.
NİL BURAK KİMDİR?
Nil Burak, 27 Nisan 1948 tarihinde Kıbrıs Cumhuriyeti, Lefke'de üç kardeşin en küçüğü olarak doğmuştur. Asıl adı Pembe Nihal Munsif'dir. Babası narenciyeci ve sinemacılık yapıyordu. Nil Burak, Kıbrıs Güzel Sanatlar Derneği'nin korosunda şarkı söylemeye başladı. Kıbrıs Amerikan Kız Koleji'nden mezun oldu. 1963 yılında Rumların saldırılarından kaçarak Lefke'den Lefkoşa'da bir ailenin yanına sığındılar. Daha sonra İngilizcesini ilerletmek için İngiltere'ye halasının yanına gönderildi. Londra'da iken amatör olarak Londra Gallipoli Restaurant'ta sahneye çıktı.
1969 yılında Ankara'da İngiliz sefaretinde sekreter olarak çalıştı. Bu arada görücü usulü bir evlilik yaptı,1971'de boşandı.
1975 yılında arkadaşları ile birlikte tatil için İstanbul'da Hilton'da kalırken Lale Oraloğlu'nun oğlu Akın'la tanıştı İstanbul'un o dönemdeki en önemli gece kulübü olan Playboy'da, eğlenirken Sadri Alışık'ın daveti üzerine sahneye çıkmış, o gece on tane şarkı söylemiş ve çok beğenilmiş. Playboy'dan sahne teklifi gelir. O gece orada bulunanlar arasında Zeki Müren, Ayhan Işık, Sadri Alışık, Çolpan İlhan, Ekrem Bora, Nebahat Çehre gibi isimler varmış. Zeki Müren tarafından adının Nil Burak olarak değiştirilmesi istenmiştir. Ardından Profesyonel olarak Playboy'da sahneye çıkmaya başlamıştır. İki ay sonra Fahrettin Aslan'ın transferiyle Maksim Gazinoları'nda çalışmaya başladı. Sonraki 16 yıl boyunca Maksim'de çalıştı.
Ardından ilk televizyon deneyimini canlı orkestra eşliğinde yapar ve İngilizce ile birlikte o dönemin popüler Türkçe şarkılarını seslendirerek ün kazanır.
Türkiye'de çalışma izni almak için 19 Kasım 1977 tarihinde menajeri Engin Kefkef ile formalite evliliği yaptı, 10 gün sonra boşandı.
1975 yılının ortalarında Şanar Yurdatapan'ın "Şat yapım"ı tarafından yapılan ilk plağı "Tatlı Tatlı-Sus" ile listelerde bir numaraya kadar yükselip Altın Plak ödülü kazanır.