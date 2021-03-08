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    • 08.03.2021 17:50
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    İtirafın ardından tüm dengeler altüst! lı 9. yeni bölümde aşk ağır basıyor

    İtirafın ardından tüm dengeler altüst! ve 'un başrol paylaştığı 'nin yeni dizisi lı 9 bölüm ile izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitleyecek. Yurtdışına gitmekten vazgeçen Mahur ve büyük aşkı arasında yeni bölümde neler yaşancağı merak ediliyor. Diğer yandan Savaş’ın kirli işlerini öğrenen ve Savaş’a bir not yollayan Maraşlı, gizli ortağın kimliğini ortaya çıkartabilecek mi? İşte Maraşlı'da bu hafta...

    İtirafın ardından tüm dengeler altüst oluyor!

    İtirafın ardından tüm dengeler altüst! lı 9. yeni bölümde aşk ağır basıyor. ve 'dan bomba gibi bir bölüm daha... İşte 'nin sevilen dizisi 9. bölümde yaşanacaklar...

    Yapımını ''TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve 'ın üstlendiği büyük beğeni toplayan Atv dizisi "Maraşlı" kısa sürede fenomen oldu. Dizinin başrol oyuncuları Burak Deniz ve Alina Boz'un başarılı performansı ile 8. bölümü geride bırakan fenomen dizi ile izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitleyecek.

    Maraşlı; Savaş'ın, İlhan'ı alıkoyduğunu duyar. Ozan'ı sorguya çeken Maraşlı, Savaş'ın şirkete el koyduğunu öğrenir. İlhan ise Savaş'tan uçakla taşımacılığını yapacağı kirli işleri öğrenir. Maraşlı, başı artık iyice dertte olan İlhan'a yardım edecek mi?

    Mahur yurtdışına gitmez ve Maraşlı'ya aşkını itiraf eder. Bu itiraf ikili arasındaki dengeleri nasıl etkileyecek?

    Aziz, Mahur'un uçağa binmediğini öğrenir. yine aşk mevzusunu açar ama bu kez Aziz de çok şüphelenir. Yaşananlardan Maraşlı'yı sorumlu tutan Aziz, arasının bozuk olduğu Mahur'u eve dönmesi için ikna edemez. Mahur, babasını affedebilecek mi? Aziz; Maraşlı ve Mahur aşkını öğrenecek mi?

    Necati, Aziz'e 'neden Ömer'i öldürenin ben olduğumu söylemiyorsun?' diye sorar. Ev halkına bu gerçeği anlatmayan Aziz, Necati'yi tüm olanların dışında tutarak korumak ister. Baba oğulun arası düzelecek mi?

    Maraşlı, Savaş'ın kirli işlerini öğrenir ve Savaş'a bir not yollar. Savaş mezarlıkta buluştuğu ortağına, Maraşlı'nın notunu iletir. Savaş'ın ortağı kim? Maraşlı, Savaş'ın ortağının kimliğini ortaya çıkaracak mı?

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