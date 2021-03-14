Akif ve Suzan Harika'ya yakalandı! Ekrana kilitleyen sahneleriyle Kardeşlerim 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim, oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosu ile her Cumartesi Atv'de... Peki, sevilen dizi Kardeşlerim'de bu hafta neler yaşandı?
KARDEŞLERİM 4. BÖLÜMDE YAŞANANLAR...
Partide çıkan kavagada, Aybike'nin Akif ve Suzan'ı öpüşürken gördüğünü söylemesi olayları iyice ateşledi. Akif, iftira olduğunu söyleyip durumu toparladı. Ortalığı yatıştırmaya çalışan Kadir ise çocukları alıp oradan ayrıldı. Perişan halde eve dönen çocuklar, Şengül'e olup biteni anlattı.
Nebahat ise Akif'e inansa da sinirini alamadı, ertesi gün okul müdürünü arayıp çocukların okuldan atılmasını, Kadir ve Orhan'ın da işlerine son verilmesini istedi... Çocuklarının okuldan atıldığını öğrenen Şengül, harekete geçti ve Veli'yi Akif'in öldürdüğünü açıklayarak Nebahat'ı tehdit etti.
Öte yandan Kadir, Ömer ve Oğulcan'ın borç aldığı Mehmet'e gitti. Borçları karşılığında istenilen tehlikeli işi yapmayı kabul eden ama kimseye zarar vermek istemediği için o işi yapamayan Kadir, başını yeni bir derde soktu.