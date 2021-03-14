Kadir, Mehmet'e olan borcunu kapatabilmek için yeni çareler aradı. Diğer yandan Kadir'e yardım etmek isteyen Melisa, Mehmet'i polise ihbar etti. Polis arabasına bindirilirken Kadir'i gören Mehmet, kendisini ihbar edenin Kadir olduğunu düşündü. Tüm bunlar olurken Kenan'ın yurtdışı seyahatine gitmesini fırsat bilen Akif, Suzan'ın evine gelip, barışmak için Suzan'ı ikna etmeye çalıştı. O esnada pasaportunu unutan Kenan, ansızın eve gelince, ikili Kenan'a yakalanma tehlikesi yaşadı. Kenan'ı atlatan Suzan ve Akif, Harika'ya yakalanmaktan kurtulamadılar.