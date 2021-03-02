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    • 02.03.2021 11:40
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    ? Pınar'ı kim oynuyor? kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Salı akşamları büyük bir heyecanla izlenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine bu akşam yeni bir karakter dahil oluyor. EDHO 184. bölüm fragmanında Alpaslan'ın "Pınar Hanım, bence siz bu fırsatı başka yerde arayın." sözleri üzerine fizyoterapist Pınar'ın "Siz istemeseniz de sizi bu evde yürürken görmeden hiçbir yere gitmeyeceğim." dediği görülüyor. Peki, ? Pınar'ı kim oynuyor? kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

    EDHO Pınar kimdir? Pınar'ı kim oynuyor?

    ATV ekranlarında salı günlerine damgasını vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine bu akşam yeni bir isim katılıyor. Ünlü oyuncu Zeynep Elçin, Alpaslan'ın tedavisi için gelen fizyoterapist Pınar rolüyle bugün EDHO'ya merhaba diyor. İzleyiciler bu kapsamda EDHO Pınar kimdir ve Pınar'ı kim oynuyor şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, Zeynep Elçin kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

    ZEYNEP ELÇİN KİMDİR?

    Zeynep Elçin 16 Şubat 1990 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bugüne kadar Savaşçı, Kimse Bilmezs ve Kırlangıç Sevdası gibi pek çok dizide rol almıştır. Son olarak EDHO'da fizyoterapist Pınar karakterine hayat verecek.

    İşte oynadığı diziler;

    OYNADIĞI DİZİLER

    2016-Göç Zamanı-Yardımcı Karakter
    2016-Rüzgarın Kalbi-Sibel-Yardımcı Karakter
    2017-Kırlangıç Fırtınası-Genç Ülfet-Başrol Oyuncusu
    2017-Savaşçı-Yıldız Bozok Türkmen-Yardımcı Karakter
    2019-Kimse Bilmez-Duygu Selvin-Başrol Oyuncusu

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 184. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    "Herkesi öldüreceğim!"

    İshak, Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'a nefret ettikleri toz üzerinden plan kurar. İshak'ın iftirasıyla cezaevine giren Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan artık hayatları için mücadele edecektir.

        Gelecek müdahaleyi bekleyen Hızır Çakırbeyli, ziyaretine gelen ve yokluğunda ailesinin başına geçirdiği İlyas Çakırbeyli'den ihanet eden herkesin yok edilmesini ister. Hızır Çakırbeyli hem içerde hem dışarıda İshak'ın bağlı olduğu şebekeyle de mücadelesine devam eder.

        Ailesini bir arada tutmaya çalışan İlyas Çakırbeyli, bir yandan da Alpaslan'a yapılan operasyonda kimin hainlik yaptığın öğrenmeye çalışır.

        Akrabası Façalılar'la hasım olan İdris Reis'le gemileri yakan İlyas Çakırbeyli, İdris'in kardeşi Demir'in arkasındaki adamı ortaya çıkarmak için uğraşır.

            Geçirdiği zorlu ameliyatın ardından tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Alpaslan'ın ise tek dayanağı rahmetli eşinin emaneti kızı Zeyno olur.

            Tekin ve Kubilay'ı amcası İlyas Çakırbeyli'nin yanına gönderen Alpaslan, en büyük mücadelesini de kendi içinde verir.
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