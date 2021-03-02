ATV ekranlarında salı günlerine damgasını vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine bu akşam yeni bir isim katılıyor. Ünlü oyuncu Zeynep Elçin, Alpaslan'ın tedavisi için gelen fizyoterapist Pınar rolüyle bugün EDHO'ya merhaba diyor. İzleyiciler bu kapsamda EDHO Pınar kimdir ve Pınar'ı kim oynuyor şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, Zeynep Elçin kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

ZEYNEP ELÇİN KİMDİR?

Zeynep Elçin 16 Şubat 1990 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bugüne kadar Savaşçı, Kimse Bilmezs ve Kırlangıç Sevdası gibi pek çok dizide rol almıştır. Son olarak EDHO'da fizyoterapist Pınar karakterine hayat verecek.

İşte oynadığı diziler;