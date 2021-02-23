Güneşe çıkamama hastalığı olan Savaş'ı, gün ışığında sandalyeye bağlayarak gerçekleri itiraf etmesini istedi. Nefeslerin tutulduğu bölümde, Savaş'ın itirafını beklerken Maraşlı'nın yakalanarak bir araca bindirilmesi ve aracın içinde Hilal'in onu bekliyor olması akıllarda birçok soru işareti bıraktı!