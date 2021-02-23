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    • 23.02.2021 12:05
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    İntikam sahnesi ekrana kilitledi! kıskıvrak yakaladı, yaşlı bakım evindeki hasta bakın kim çıktı...

    Yapımını ‘’TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını  ve ’ın üstlendiği, başrollerini  ve ’un paylaştığı “”nın dün akşam yayınlanan bölümünde nefesler tutuldu. Kızının daha önce vurulduğu saldırının faillerine ulaşmak isteyen Maraşlı, Savaş’ı kıskıvrak yakaladı. Güneşe çıkamama hastalığı olan Savaş’ı, gün ışığında sandalyeye bağlayarak gerçekleri itiraf etmesini isteyen Maraşlı 7. son bölümde şoke eden gereği ortaya çıkardı. İşte intikam sahnesiyle izlyiciyi ekran başına kilitleyen Maraşlı'da bu hafta yaşananlar...

    Maraşlı'nın intikam sahnesi ekrana kilitledi!

    İntikam sahnesi ekrana kilitledi! Maraşlı Savaş'ı kıskıvrak yakaladı yaşlı bakım evindeki hasta bakın kim çıktı... Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı 7. son bölümde nefesler tutuldu.

    İNTİKAM SAHNESİ MİLYONLARI EKRAN BAŞINA KİLİTLEDİ!

    Yayınlanan bölümde Maraşlı, kızının travmasının yeniden nüksetmesine neden olan Savaş'tan intikam almak için ant içti. Kızının daha önce vurulduğu saldırının faillerine ulaşmak isteyen Maraşlı, Savaş'ı kıskıvrak yakaladı.

    Güneşe çıkamama hastalığı olan Savaş'ı, gün ışığında sandalyeye bağlayarak gerçekleri itiraf etmesini istedi. Nefeslerin tutulduğu bölümde, Savaş'ın itirafını beklerken Maraşlı'nın yakalanarak bir araca bindirilmesi ve aracın içinde Hilal'in onu bekliyor olması akıllarda birçok soru işareti bıraktı!

        SAVAŞ'IN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI!

        Maraşlı ve Mahur, Necati'den aldıkları bilgi üzerine Aziz Türel'in katili olduğu eski ortağı Ömer'in eşine ulaştı.

        MARAŞLI 7. SON BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE - TIKLA

        Yaşlı bakım evinde ziyaret ettikleri hasta kadının Savaş'ın annesi olduğu ortaya çıktı. Ekran başındakileri şoke eden gelişmeyle yaşanacaklar büyük bir merakla bekleniyor.
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