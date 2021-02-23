İntikam sahnesi ekrana kilitledi! Maraşlı Savaş'ı kıskıvrak yakaladı yaşlı bakım evindeki hasta bakın kim çıktı... Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı 7. son bölümde nefesler tutuldu.
İNTİKAM SAHNESİ MİLYONLARI EKRAN BAŞINA KİLİTLEDİ!
Yayınlanan bölümde Maraşlı, kızının travmasının yeniden nüksetmesine neden olan Savaş'tan intikam almak için ant içti. Kızının daha önce vurulduğu saldırının faillerine ulaşmak isteyen Maraşlı, Savaş'ı kıskıvrak yakaladı.
Güneşe çıkamama hastalığı olan Savaş'ı, gün ışığında sandalyeye bağlayarak gerçekleri itiraf etmesini istedi. Nefeslerin tutulduğu bölümde, Savaş'ın itirafını beklerken Maraşlı'nın yakalanarak bir araca bindirilmesi ve aracın içinde Hilal'in onu bekliyor olması akıllarda birçok soru işareti bıraktı!