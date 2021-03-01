Maraşlı'nın aşık Behiye'si Türku Su Demirel'i daha önce böyle gören yok! Necati'ye sırılsıklam aşık olan Behiye meğer...

Behiye, konakta çalışan biridir ve aynı zamanda konağın diğer bir çalışanı olan Nuran'ın kızıdır. Diğer çalışanlara göre daha genç olan Behiye, güzelliğiyle de herkesin dikkatini çekmektedir. Bu zamana kadar hep Türel ailesine hizmet ederek gençliğini geçiren Behiye, Necati'yi çok sever, onun anlattığı hikayeleri ilgiyle dinler ve dikkatini çekebilmek için her yolu dener.