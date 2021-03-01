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Maraşlı'nın aşık Behiye'si Türku Su Demirel'i daha önce böyle gören yok! Necati'ye sırılsıklam aşık olan Behiye meğer...

Maraşlı, son günlerin en çok konuşulan yapımı oldu. Başrollerini Alina Boz ve Burak Deniz'in paylaştığı atv ekranlarının yeni fenomeni kendi yıldızını da çıkardı. O isim de Behiye karakterine hayat veren Türkü Su Demirel. Necati karakterine sırılsıklam aşık olan Behiye bunu bir türlü söylemesi, tek başına platonik aşk acısı yaşaması Behiye'nin en büyük derdidir. Evde hiç kimse Necati'yi umursamazken Behiye Necati'nin derin duygular içerisinde söylediği sözlerden bir çok anlam çıkartmakta. Behiye karakterine hayat veren Türkü Su Demirel ise dışarıda bambaşka biri.

01.03.2021 13:28 - Son Güncelleme: 01.03.2021 13:28
Maraşlı'nın aşık Behiye'si Türku Su Demirel'i daha önce böyle gören yok! Necati'ye sırılsıklam aşık olan Behiye meğer...

Behiye, konakta çalışan biridir ve aynı zamanda konağın diğer bir çalışanı olan Nuran'ın kızıdır. Diğer çalışanlara göre daha genç olan Behiye, güzelliğiyle de herkesin dikkatini çekmektedir. Bu zamana kadar hep Türel ailesine hizmet ederek gençliğini geçiren Behiye, Necati'yi çok sever, onun anlattığı hikayeleri ilgiyle dinler ve dikkatini çekebilmek için her yolu dener.

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Maraşlı'nın aşık Behiye'si Türku Su Demirel'i daha önce böyle gören yok! Necati'ye sırılsıklam aşık olan Behiye meğer...

Atv ekranlarının Pazartesi akşamlarını süsleyen dizisi Maraşlı dizisinde konak çalışanlarından biri de Behiye karakteri. Behiye güzelliğiyle dikkat çeken bir çalışandır.

Maraşlı'nın aşık Behiye'si Türku Su Demirel'i daha önce böyle gören yok! Necati'ye sırılsıklam aşık olan Behiye meğer...

Türkü Su Demirel Maraşlı dizisinde Behiye karakterine hayat vermektedir. Son olarak "Muhteşem İkili" dizisinde Yasemin rolüne hayat vermiştir. 15 Eylül 1998 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen oyuncu 173 cm boyundadır.

Maraşlı'nın aşık Behiye'si Türku Su Demirel'i daha önce böyle gören yok! Necati'ye sırılsıklam aşık olan Behiye meğer...

2017 yılında 1. Sinema Güzeli Yarışması'nda WOW İstanbul Hotels & Convention Center güzeli seçilen oyuncu İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisidir.

Maraşlı'nın aşık Behiye'si Türku Su Demirel'i daha önce böyle gören yok! Necati'ye sırılsıklam aşık olan Behiye meğer...

Güzel oyuncum ayrıca Sagopa Kajmer'in Pankart ve Toz Taneleri şarkılarının klibinde de oynamıştır.