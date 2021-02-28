Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184.bölüm fragmanı - EDHO'da Hızır'ın içi içini kemiriyor! Korkunç felaket tecelli etti!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 184.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Senaristliğini Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un kaleme aldığı, yapımcılığını ise Onur Tan, Baran Özçaylan ve Zübeyr Şaşmaz'ın üstlendiği toplamda altı sezondur ATV ekranlarında reyting fırtınası estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184.bölümüyle 2 Mart Salı tarihinde saat 20:00'da izleyici kitlesini ağırlayacak.