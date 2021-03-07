Teşkilat Zehra kimdir? Deniz Baysal Yurtçu kaç yaşında, nereli, evli mi? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Başarılı ve güzel oyuncu Deniz Baysal Yurtçu daha önce birçok dizi ve film projesinde rol almıştı şimdi ise TRT 1'in Teşkilat dizisinde boy gösterecek. Teşkilat Zehra karakterine hayat verecek olan Deniz Baysal Yurtçu'nun özel hayatına dair bilgiler de merak edilerek sıklıkla araştırılmaya başlandı. İşte tüm bilgiler…