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    • 07.03.2021 16:25
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    Gündemde özellikle dizi severler tarafından ? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. TRT 1’de yeni başlayacak olan dizinin tanıtımları, konusu ve oyuncu kadrosu şimdiden merak yarattı ve daha izlenmeden büyük ilgi görmeye başladı. Oyuncularının kimler olduğu ve gerçek hayatlarına dair bilgiler de sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. Dikkat çeken isimler arasında Teşkilat Zehra karakterini canlandıran Deniz Baysal Yurtçu yer alıyor. Peki , , ?

    takvim.com.tr
    Teşkilat Zehra kimdir?

    Teşkilat Zehra kimdir? Deniz Baysal Yurtçu kaç yaşında, nereli, evli mi? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Başarılı ve güzel oyuncu Deniz Baysal Yurtçu daha önce birçok dizi ve film projesinde rol almıştı şimdi ise TRT 1'in Teşkilat dizisinde boy gösterecek. Teşkilat Zehra karakterine hayat verecek olan Deniz Baysal Yurtçu'nun özel hayatına dair bilgiler de merak edilerek sıklıkla araştırılmaya başlandı. İşte tüm bilgiler…

    DENİZ BAYSAL YURTÇU KİMDİR?

    Deniz Baysal Yurtçu, 5 Nisan 1991 tarihinde İzmir Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezundur. İzmir Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda oyunculuğa başlayan Baysal, çeşitli reklam filmlerinde oynadı.

    Kameralar karşısına ilk kez Bitmeyen Şarkı dizisi ile geçen Deniz Baysal Yurtçu; Derin Sular, Kaçak Gelinler, Rüzgarın Kalbi, Fazilet Hanım ve Kızları, Söz ve 7. Koğuştaki Mucize gibi yapımlarda rol almıştır.

    Deniz Baysal Yurtçu, 2019 yılında Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile dünya evine girdi.

    Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Hizmetçiler dizisinde Ela karakterine hayat veren Deniz Baysal Yurtçu, 1.72 metre boyunda, 55 kilo ve Koç burcudur.

    Deniz Baysal Yurtçu'nun rol aldığı diziler ve filmler:

    2020 – Hizmetçiler (Ela) (TV Dizisi)
    2019 – 7. Koğuştaki Mucize (Mine) (Sinema Filmi)
    2018-2019 – Söz (Derya) (TV Dizisi)
    2017-2018 – Fazilet Hanım ve Kızları (Hazan) (TV Dizisi)
    2016-2017 – Rüzgarın Kalbi (Zeynep) (TV Dizisi)
    2016 – Sol Şerit (Sinema Filmi)
    2016 – Sevda Kuşun Kanadında (Tümay) (TV Dizisi)

        2015 – Beyaz Yalan (Alara/Melek) (TV Dizisi)
        2015 – Can Bedenden Çıkmayınca (Eylem) (TV Dizisi)
        2014 – Kaçak Gelinler (Kainat) (TV Dizisi)
        2012 – Kayıp Şehir (Şehnaz) (TV Dizis)
        2012 – Babalar ve Evlatlar (TV Dizisi)
        2013 – Aşk, Ekmek ve Hayaller (Karaca) (TV Dizisi)
        2011 – Derin Sular (Nisan) (TV Dizisi)
        2011 – Bitmeyen Şarkı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)
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        Haberler Televizyon Teşkilat Zehra kimdir? Deniz Baysal Yurtçu kaç yaşında, nereli, evli mi?
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