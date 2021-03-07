Etkileyici senaryosu, duygu ve heyecanı yüksek sahneleriyle izleyenleri yine kalbinden vurmayı başardı. Yaptıklarını örtbas etmeye çalışan Akif'in teklifi herkesi şaşırtırken, Kadir'in kardeşlerini bir arada tutma çabası herkesi derinden etkiledi.
Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #kardeşlerim etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.
KARDEŞLERİM 3. BÖLÜMDE YAŞANANLAR...
Akif, Kadir'e çocukların hayatlarını değiştirecek bir teklifte bulundu. Kardeşleri artık kolejde burslu olarak okuyacaktır… Yengeleri Şengül ise kendi çocukları geri kalsın istemedi ve Suzan'ın çocuklara yardım için verdiği parayla Aybike ve Oğulcan'ı da koleje yazdırdı. Kardeşler, geçinebilmek için hayat mücadelesi verirken aynı zamanda da yeni okullarında beklenmedik olaylarla karşılaştı...
Ömer ve Oğulcan'ın Doruk'la kavgası onları başka bir belaya sürüklerken Kadir olaylara kayıtsız kalamadı. Amcaları Orhan, Şengül'ün entrikalarına rağmen çaresizliklerine çözüm aradı… Nebahat, yazlık evde bulunan küpe yüzünden Akif'in kendisini aldattığından şüphelendiğini Suzan'a anlattı.