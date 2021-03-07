KARDEŞLERİM 3. BÖLÜMDE YAŞANANLAR...

Akif, Kadir'e çocukların hayatlarını değiştirecek bir teklifte bulundu. Kardeşleri artık kolejde burslu olarak okuyacaktır… Yengeleri Şengül ise kendi çocukları geri kalsın istemedi ve Suzan'ın çocuklara yardım için verdiği parayla Aybike ve Oğulcan'ı da koleje yazdırdı. Kardeşler, geçinebilmek için hayat mücadelesi verirken aynı zamanda da yeni okullarında beklenmedik olaylarla karşılaştı...