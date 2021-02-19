Şirazesini kaydıracak olay! Maraşlı 7. bölüm fragmanı haftanın ilk günlerinden bu yana heyecan içerisinde bekleniyor. Düşman son kartını oynadı etrafı viraneye çeviriyor. Bu hafta yine ekranlarda fırtınalar estiren dizide Maraşlı eceline koşana ruhunu teslim ettirecek. Mahur'u kaçıran Savaş eceline adım adım yaklaşmaya başladı. Elindeki tüm kartları akılsız bir şekilde kullanarak pek çok kişinin hedef tahtasına oturdu. Aziz'i tehdit eden Savaş, gerçekleri söylememek kaydıyla ondan Maraşlı'nın işini bitirmesini istedi. Son sahnede yapılan hamle ise izleyicileri şok etti. Bölümün ekranlarda sona ermesiyle birlikte dizinin yeni bölüm fragmanı için heyecan sürüyor. Fragman ise henüz yayınlanmadı.

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Savaş, Mahur'u kaçırır, zindan gibi bir odaya kapatır. Mahur'a çok kötü davranmaktadır. Mahur, ilk defa ölüme çok yaklaşmıştır. Mahur, Maraşlı'nın öldüğünü sanmaktadır.