Maraşlı'nın yıldızları Burak Deniz ile Alina Boz sosyal medyayı salladı! Burak Deniz: 'Alina Mahur olmak için doğmuş...'
ATV'nin yeni dizisi Maraşlı 6. yeni bölüm ile Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. İlk bölümünden bu yana oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Maraşlı'nın sevilen partnerleri Alina Boz ile Burak Deniz, "Şamdan Plus" dergisi için geçtiğimiz günlerde objektif karşısına geçti. Yılın çok konuşulan partneri olan Alina Boz ile Burak Deniz'in pozları ve açıklamaları magazin gündeminde de yerini aldı.
Yapımını ''TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği büyük beğeni toplayan dizi "Maraşlı" kısa sürede fenomen oldu. Dizinin başrol oyuncuları Burak Deniz ve Alina Boz, "Şamdan Plus" dergisi için geçtiğimiz günlerde objektif karşısına geçti. Dün piyasaya çıkan dergi, büyük beğeni topladı.
"OYNADIĞIMIZ KARAKTERLER BİZİ RAHATLATIYOR!"
İzleyicinin diziye olan ilgisinden mutlu olduğunu belirten Alina Boz dergiye verdiği röportajda bu dönemini şöyle anlattı; "Yorucu ama bir taraftan da güzel bir yoğunluğun içindeyiz. Her şeyin çok yeni ve heyecan verici olduğu bir dönemdeyiz. Böylesine iyi bir ekiple çalışmak ve böylesine güzel bir ilgi ile karşılaşmak bizi inanılmaz motive ediyor."
Canlandırdığı Maraşlı karakteriyle büyük beğeni toplayan Burak Deniz ise "Her şey çok güzel gidiyor; biraz yorucu bir süreç oldu Alina ve benim adıma ve çok hızlı bir çalışma dönemi geçiriyoruz. Alina ile de aynı şeyi konuştuk, bu karakterler bizi rahatlatıyor. Dolayısıyla iş, artık keyif olarak yaptığımız bir şey haline dönüşmüş durumda. Bütün röportajlarımda da söylemiş olduğum gibi gelecek her yeni bölüm bizim için büyük bir merak unsuru. Çok keyifli bir yolculuktayız, neler olacağını ben de çok merak ediyorum." dedi.