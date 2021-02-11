Maraşlı'nın yıldızları Burak Deniz ile Alina Boz sosyal medyayı salladı! Burak Deniz: 'Alina Mahur olmak için doğmuş...'

Canlandırdığı Maraşlı karakteriyle büyük beğeni toplayan Burak Deniz ise "Her şey çok güzel gidiyor; biraz yorucu bir süreç oldu Alina ve benim adıma ve çok hızlı bir çalışma dönemi geçiriyoruz. Alina ile de aynı şeyi konuştuk, bu karakterler bizi rahatlatıyor. Dolayısıyla iş, artık keyif olarak yaptığımız bir şey haline dönüşmüş durumda. Bütün röportajlarımda da söylemiş olduğum gibi gelecek her yeni bölüm bizim için büyük bir merak unsuru. Çok keyifli bir yolculuktayız, neler olacağını ben de çok merak ediyorum." dedi.