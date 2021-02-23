Sadakatsiz'de olaylar durulmadı gerçekten ipler tamamen koptu! Kanal D dizisinde bu kez geri dönüş imkansız... Kanal D ekranlarının bu sezon en çok konuşulan dizisi olmak özelliği taşıyan Sadakatsiz yeni bölümüyleriyle izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. 2020-21 sezonunun en başarılı işlerinden biri olan dizi de Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen üçlüsü başarılı işlere imzasını atarken bir yandan kadro genişliyor. Yeni bölümde ilk kez, Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal, Sinan karakteriyle karşımıza çıkacak ama bir vedanın da eli kulağında.