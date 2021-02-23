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    • 23.02.2021 11:42
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    • 23.02.2021 11:42
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    'de olaylar durulmadı gerçekten ipler tamamen koptu başrol veda ediyor! dizisinde bu kez geri dönüş imkansız

    ekranlarının bu sezon en çok izlenen dizilerinden biri olan, başrollerini ve 'nin paylaştığı  yeni bölümü ile yine izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatacak. Doctor Foster adlı diziden uyarlanan Sadakatsiz'de Caner Cindoruk, Cansu Dere, Melis Sezen üçlüsünün performansı takdir toplarken, bu üçlüye 'dan diskalifiye olan da dahil olacak. Kadro genişleyecek ve oyunda kartlar yeniden dağıtılacak derken bu ayrılık izleyici şoka uğrattı. Sadakatsiz'de bu kez ayrılık kesinleşti, herkes kendi yoluna gidiyor.

    Sadakatsiz'de olaylar durulmadı gerçekten ipler tamamen koptu!

    Sadakatsiz'de olaylar durulmadı gerçekten ipler tamamen koptu! Kanal D dizisinde bu kez geri dönüş imkansız... Kanal D ekranlarının bu sezon en çok konuşulan dizisi olmak özelliği taşıyan Sadakatsiz yeni bölümüyleriyle izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. 2020-21 sezonunun en başarılı işlerinden biri olan dizi de Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen üçlüsü başarılı işlere imzasını atarken bir yandan kadro genişliyor. Yeni bölümde ilk kez, Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal, Sinan karakteriyle karşımıza çıkacak ama bir vedanın da eli kulağında.

    2021 Survivor yarışmasına katılıp elenen Cemal Hünal'ın Sadakatsiz dizisine katılacağını duymuştuk. Hünal, Asya'ya yakınlığı ile dizideki tüm dengeleri değiştirebilir.

    Cemal Hünal'ın canlandırdığı Sinan'ın gelişi, dizide olaylı olacak. Dizinin 19. Bölümünde hikayeye dahil olan Hünal, daha ilk gelişinde Volkan'a temiz bir dayak atacak.

        ASYA'NIN BU HALİ SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

        Asya ile Sinan, İstanbul'a birlikte gider ve Volkan da bunu öğrenir. İkilinin kaldıkları otele gelen Volkan, ileri geri konuşunca da Sinan ile kavgaya tutuşur. Asya'nın iki adam kendisi için tartışma ederken cool haliyle sosyal medyada çok konuşuldu. Birçok dizi hayranı da bu sahnenin devamını izlemek için sabırsızlandıklarını bildiren yorumlar yaparak, dikkat çekti. Volkan'a üzülmediklerini, yediği her yumruğa fazla sevindiklerini gösteren dizi hayranlarının şu yorumları gülümsetti:

        "Tartışma esnasında Asya'nın o şaşırmayan yüzü…"

        "Asya, pek alıştı fakat onun için tartışma edilmesine bundan böyle tepki vermiyor."

        "Sinan ile Volki ağız dalaşı ederken Asya'nın umursamazlığı."

        "Sinan ellerin tasa görmesin, iki de benim için vursaydın."

        "Volkan'a atılan yumruk hiç bu kadar hoşuma gitmemişti."

        "Adamlar kavga ediyor, Asya'nın hareketi, aman bunlar daima beni buluyor"

        VEDA MI EDİYOR?

        Volkan ile Derin arasındaki sorunlar da büyüyecek. Volkan'ın hala Asya'yı seviyor olması Derin'i çileden çıkaracak. Derin, Volkan'a mesaj bırakıp kendi yoluna bakacak.

            Asya'nın eski arkadaşı Sinan, Asya'yı görmeye gelir. Eski bir arkadaşını görmüş olan Asya ise bu duruma çok sevinir. Sinan'nın teklifiyle Asya küçük bir tatil için İstanbul'a gelir. Volkan Ali'yi arayıp annesinin nerede olduğunu sorunca aldığı cevap karşısında çılgına döner. İstanbul'a Asya ve Sinan'ın yemek yediği otele baskın yapar. Ancak bu kez yakayı öyle kolay sıyıramayacaktır.

            Sinan ile kavga eden Volkan kaldığı otele dönünce Derin'den bir mektup bulur. Her şeyden vazgeçen Derin, Volkan'a artık Asya'ya dönebileceğini söylemiştir. Volkan ne tepki verecek? Derin ve Volkan ayrılacak mı?
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            Haberler Televizyon Sadakatsiz'de olaylar durulmadı gerçekten ipler tamamen koptu başrol veda ediyor! Kanal D dizisinde bu kez geri dönüş imkansız