Kuruluş Osman 47. bölüm 2. fragmanında er meydanı buz kesti enkaza döndürecek. İzleyicisini adeta tarihin sayfalarında dolaştıran Kuruluş Osman'da heyecan dorukta olacak. Kuruluş Osman 47. bölüm 2. fragmanı bugün ATV ekranlarında yayınlandı. Bizans ordusu üzerine harekete geçen Osman Bey'in savaş öncesinde sarf ettiği "Alplerim, burası cengin başladığı yerdir. Allah bileğinize kuvvet, yüreğinize cesaret versin. Bilirim şehit vereceğiz, bilirim öleceğiz. Lakin sancağımızı asla yere düşürmeyeceğiz." sözleri tüyleri diken diken etti. İşte Kuruluş Osman 47. bölüm 2. fragmanında yaşanacak gelişmeler...

OSMAN BEY BÜYÜK SAVAŞA HAZIRLANIYOR

Çömlekçi İdris'in obadaki hainlerin ismini veremeden infaz edilmesinin ardından hainleri ortaya çıkarmak için harekete geçen Osman Bey, Nikola'nın Konstantinopolis'e çağırıldığı bilgisi alır. Nikola'yı ele geçirmek için bir baskın planlayan ve savaş hazırlıklarına başlayan Osman Bey, bu kez avını elinden kaçırmamaya kararlıdır. Papa'nın ajanları Melik ve Süleyman bu istihbaratın Osman Bey'e ulaştığının bilgisini verince, Nikola, Osman Bey'i ters köşeye yatırmak için plan kurar.