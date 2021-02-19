Atv'den kalplere dokunacak sıcacık hikayesiyle yeni dizi: Kardeşlerim... “Gerçek kardeşlik paylaşılan acıda başlar”

ATV'DEN YENİ DİZİ: KARDEŞLERİM...
"Dizi Atv'de izlenir" sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim'in yayın tarihi belli oldu. Yapımına NGM'nin imza attığı yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı "Kardeşlerim" Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşacak.
"GERÇEK KARDEŞLİK PAYLAŞILAN ACIDA BAŞLAR"
Birbirlerinden başka tutunacak dalları kalmayan 4 kardeşin yürek burkan mücadelesini anlatan "Kardeşlerim", Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi gibi sevilen isimleri kadrosunda buluşturacak.
KARDEŞLERİM İLK BÖLÜM...
Hayata ve ailesine sevgiyle tutunan dört kardeşi bekleyen acı haber!
Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Anneleri Hatice, babaları Veli ile mutlu ve huzurlu bir hayat süren, cepleri boş ama kalpleri sevgi dolu dört güzel kardeş… Ta ki hayatlarını karartan, onları kimsesiz, boynu bükük bırakan o kara güne kadar…
Nereye savrulacakları belli olmayan, birbirlerinden başka tutunacak kimseleri olmayan bu dört kardeş, yaşananların ardından ayakta kalabilmek için mücadele verirken, Akif Atakul ise yaptıklarının bedelini ödemeden sıyrılmanın yollarını aramaktadır.