Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 19.02.2021 13:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.02.2021 14:31
    ABONE OL

    Atv'den kalplere dokunacak sıcacık hikayesiyle yeni dizi: Kardeşlerim... “Gerçek kardeşlik paylaşılan acıda başlar”

    Atv'den kalplere dokunacak sıcacık hikayesiyle yeni dizi: Kardeşlerim... Yüreklere işleyen hikayesi ile 20 Şubat Cumartesi günü Atv'de yayın hayatına başlayacak olan Kardeşlerim 1. bölüm ile izleyicinin yeni gözdesi olacak. Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Kardeşlerim dizisi hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin hikayesi izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

    Kalplere dokunacak sıcacık hikayesiyle yeni dizi: Kardeşlerim...

    ATV'DEN YENİ DİZİ: KARDEŞLERİM...

    "Dizi Atv'de izlenir" sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim'in yayın tarihi belli oldu. Yapımına NGM'nin imza attığı yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı "Kardeşlerim" Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşacak.

    "GERÇEK KARDEŞLİK PAYLAŞILAN ACIDA BAŞLAR"

    Birbirlerinden başka tutunacak dalları kalmayan 4 kardeşin yürek burkan mücadelesini anlatan "Kardeşlerim", Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi gibi sevilen isimleri kadrosunda buluşturacak.

    KARDEŞLERİM İLK BÖLÜM...

    Hayata ve ailesine sevgiyle tutunan dört kardeşi bekleyen acı haber!

    Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Anneleri Hatice, babaları Veli ile mutlu ve huzurlu bir hayat süren, cepleri boş ama kalpleri sevgi dolu dört güzel kardeş… Ta ki hayatlarını karartan, onları kimsesiz, boynu bükük bırakan o kara güne kadar…

    Nereye savrulacakları belli olmayan, birbirlerinden başka tutunacak kimseleri olmayan bu dört kardeş, yaşananların ardından ayakta kalabilmek için mücadele verirken, Akif Atakul ise yaptıklarının bedelini ödemeden sıyrılmanın yollarını aramaktadır.

        OYUNCULARDAN KARAKTER İPUÇLARI...

        "Kardeşlerim"in başrol oyuncularından Ahu Yağtu, projeye ait özel açıklamalarda bulundu. "İzleyicinin hikâyesini öğrendikçe anlayacağı, çoğu zaman yaptıklarına hak vereceği, bazen hiç umulmadık durumlar yaratabilen bir kadın."

        Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Suzan karakteri ile yolunun kesişmesini ise güzel oyuncu şöyle anlatıyor; "Esasında Suzan karakteriyle Eylül'de tanıştık. Aralık sonu gibi çekimlere başladık. İnanın sete çıkmak için 3 ay bekledim. Bu bekleyiş heyecanımı fazlasıyla tırmandırdı. İlk andan beri beni yakalayan bir karakter oldu; o zamandan beri de bu karakterin doğması için sabırsızlanıyordum. Bakalım izleyici Suzan'la buluşunca neler hissedecek?"

        Karakterinin sürprizlerle dolu olduğunun altını çizen Yağtu, Suzan hakkında merak edilenleri de paylaştı; "Suzan, çok güçlü bir kadın değil, sürprizli bir karakter… Başarılı oyuncu, Suzan'ın görünenin ardında pek çok duyguyu içinde yaşaması, kimselere bir şey yansıtmadan ayakta durmaya çalışması ve sürprizli biri olması karakteri kabul etmesinde etkili olduğunu, hikâyede ise izleyiciyi nelerin beklediğini şöyle özetliyor;

        "Hikâyemizin dramatik yapısı ve çatışmaları çok yüksek. Tüm izleyicinin kendinden bir şeyler bulacağı, insan olmanın, iyi ya da kotu olmanın, hayattaki dengesizliklerin haksızlıkların, çaba ve sevginin gücünün işlendiği bir hikâyemiz var."

            "Kardeşlerim"in başrol oyuncularından Celil Nalçakan, yeni projesi ve canlandırdığı karakterin merak edilenlerini paylaştı. Kendisine gelen projeleri, menajerleri Gülden ve Çağla ile birlikte değerlendirdiklerini belirten oyuncu, projeyi kabul etme sebebini şöyle özetliyor; "Gülden, sanki içine doğmuş gibi "bu sezon, keşke kötü bir karakter oynasan" dedi yaz boyunca. Sezon başlamadan önce, pek çok senaryo okuduk; ancak "Kardeşlerim" senaryosu bize yollandığında, tereddütsüz üçümüz de "Evet" dedik ve yolculuk başladı."

            "AKİF GİBİ KARAKTERLER BİR OYUNCU İÇİN LUNAPARK GİBİDİR"

            Akif Atakul karakterini lunaparka benzeten yeni rolü için oldukça heyecanlı: "Akif Atakul gibi karakterler, bir oyuncu için lunapark gibidir... Rengârenk, heyecan verici, ürkütücü ama illa ki eğlenceli... Pek çok açmazı ve çözülmesi ve/veya çözümlenmesi gereken problemi var. Eee daha ne olsun?"

            Diziyi diğer projelerden ayıran yanlarını ise şöyle anlatıyor; "Kardeşlerim, bir tarafıyla çok naif, bir tarafıyla da çok entrikalı bir hikaye... İzleyenlerin çok duygulanacağı, çok kızacağı kimi zaman da tebessüm edeceği, çok kıymetli bir senaristin kaleminden çıkmış, bazen ufacık bir gecekondunun, holding binalarından veya lüks villalardan daha büyük olabileceğini anlatan bir masal..."

            Fadik Sevin Atasoy, projeye ait merak edilenleri anlattı. Uzun bir aranın ardından ekrana "Kardeşlerim" dizisi ile dönmeye hazırlanan sevilen oyuncu, proje ile yolunun pandemiden dolayı tiyatroların kapatılmasıyla kesiştiğini belirtiyor. New York turnesi ertelenince, bu sene dizi yapma kararı alan Atasoy, Kardeşlerim'i ve canlandırdığı karakteri şu sözlerle anlatıyor; "Şengül, anasız babasız büyümüş bir kadın. Erken yaşta evlenmiş ve 19 yaşında iki çocuğu kucağına almış. Yaşam mücadelesi veren, güçlü, sevdikleri için her şeyi yapmaya göze alan, sürprizli bir toprak kadını."

                "ŞENGÜL, TÜRKİYE'DE CANLANDIRMAYI ÇOK İSTEDİĞİM, HAYAL ETTİĞİM BİR KARAKTER"
                Senaryoyu okuyunca Şengül karakterini, İtalyan sinemasının ikonu Anna Magnani'nin oynadığı kadınlara benzettiğini söylüyor; "İtalya'nın ilk Oscar alan aktristi Magnani'nin Dövme Gül oyununu ABD'de Edgemar'da oynamış ve performansım sayesinde özel burs kazanmıştım. Hep hayal ederdim bu role benzerini Türkiye'de de canlandırabilsem diye. Şengül de Anna Magnani gibi ne zaman patlayacağı, ne yapacağı bir türlü kestirilemeyen bir volkan gibi."

                Hikâye kadar kadronun da çok güçlü olduğunu belirten güzel oyuncu, "Kardeşlerim" dizisini izleyen herkesin kendinden parçalar bulacağına özellikle dikkat çekiyor; "Umuyorum ki herkes kendi ailesinden, kendi acılarından bir parça bulacak bu hikâyede. Durum komiklikleri ise hayat da acının da kahkaha ile içi içe olduğunu bir kez daha bizlere hatırlatacak."
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Televizyon Atv'den kalplere dokunacak sıcacık hikayesiyle yeni dizi: Kardeşlerim... “Gerçek kardeşlik paylaşılan acıda başlar”