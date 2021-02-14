Kardeşlerim'in Şengül'ü Fadik Sevin Atasoy rolünü anlattı: "Türkiye'de canlandırmayı çok istediğim, hayal ettiğim bir karakter"
Yüreklere işleyen hikayesi ile 20 Şubat Cumartesi günü ATV'de yayın hayatına başlayacak olan Kardeşlerim dizisinin Şengül'ü Fadik Sevin Atasoy, projeye ait merak edilenleri anlattı. Uzun bir aranın ardından ekrana "Kardeşlerim" dizisi ile dönmeye hazırlanan Fadik Sevin Atasoy, "Kardeşlerim" dizisini izleyen herkesin kendinden parçalar bulacağına özellikle dikkat çekiyor. İşte merakla beklenen Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim oyuncu kadrosu ve başrol oyuncularından Fadik Sevin Atasoy'un dikkat çeken açıklamaları...
KARDEŞLERİM HANGİ GÜN ATV'DE YAYINLANACAK?
"Dizi Atv'de izlenir" sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim'in yayın tarihi belli oldu. Yapımına NGM'nin imza attığı yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı "Kardeşlerim" Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşacak.
"GERÇEK KARDEŞLİK PAYLAŞILAN ACIDA BAŞLAR"
Birbirlerinden başka tutunacak dalları kalmayan 4 kardeşin yürek burkan mücadelesini anlatan "Kardeşlerim", Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi gibi sevilen isimleri kadrosunda buluşturacak.
Uzun bir aranın ardından ekrana "Kardeşlerim" dizisi ile dönmeye hazırlanan sevilen oyuncu, proje ile yolunun pandemiden dolayı tiyatroların kapatılmasıyla kesiştiğini belirtiyor. New York turnesi ertelenince, bu sene dizi yapma kararı alan Atasoy, Kardeşlerim'i ve canlandırdığı karakteri şu sözlerle anlatıyor; "Şengül, anasız babasız büyümüş bir kadın. Erken yaşta evlenmiş ve 19 yaşında iki çocuğu kucağına almış. Yaşam mücadelesi veren, güçlü, sevdikleri için her şeyi yapmaya göze alan, sürprizli bir toprak kadını."
"ŞENGÜL, TÜRKİYE'DE CANLANDIRMAYI ÇOK İSTEDİĞİM, HAYAL ETTİĞİM BİR KARAKTER"
Senaryoyu okuyunca Şengül karakterini, İtalyan sinemasının ikonu Anna Magnani'nin oynadığı kadınlara benzettiğini söylüyor; "İtalya'nın ilk Oscar alan aktristi Magnani'nin Dövme Gül oyununu ABD'de Edgemar'da oynamış ve performansım sayesinde özel burs kazanmıştım. Hep hayal ederdim bu role benzerini Türkiye'de de canlandırabilsem diye. Şengül de Anna Magnani gibi ne zaman patlayacağı, ne yapacağı bir türlü kestirilemeyen bir volkan gibi."