Kardeşlerim'in Şengül'ü Fadik Sevin Atasoy rolünü anlattı: "Türkiye'de canlandırmayı çok istediğim, hayal ettiğim bir karakter"

Uzun bir aranın ardından ekrana "Kardeşlerim" dizisi ile dönmeye hazırlanan sevilen oyuncu, proje ile yolunun pandemiden dolayı tiyatroların kapatılmasıyla kesiştiğini belirtiyor. New York turnesi ertelenince, bu sene dizi yapma kararı alan Atasoy, Kardeşlerim'i ve canlandırdığı karakteri şu sözlerle anlatıyor; "Şengül, anasız babasız büyümüş bir kadın. Erken yaşta evlenmiş ve 19 yaşında iki çocuğu kucağına almış. Yaşam mücadelesi veren, güçlü, sevdikleri için her şeyi yapmaya göze alan, sürprizli bir toprak kadını."