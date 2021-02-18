Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim ile ekranlara dönüyor! Ahu Yağtu: “Suzan’ın izleyici ile buluşması için sabırsızlanıyorum”
Yüreklere işleyen hikayesi ile 20 Şubat Cumartesi günü ATV'de yayın hayatına başlayacak olan Kardeşlerim ile ekranlara dönmeye hazırlanan Ahu Yağtu, projeye ait özel açıklamalarda bulundu. "İzleyicinin hikâyesini öğrendikçe anlayacağı, çoğu zaman yaptıklarına hak vereceği, bazen hiç umulmadık durumlar yaratabilen bir kadın." diyen Ahu Yağtu, sürprizlerle dolu Suzan karakteri ile izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. İşte merakla beklenen Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim'in Suzan'ı Ahu Yağtu'dan dikkat çeken açıklamalar...
ATV'DEN YENİ DİZİ: KARDEŞLERİM...
"Dizi Atv'de izlenir" sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim'in yayın tarihi belli oldu. Yapımına NGM'nin imza attığı yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı "Kardeşlerim" Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşacak.
"GERÇEK KARDEŞLİK PAYLAŞILAN ACIDA BAŞLAR"
Birbirlerinden başka tutunacak dalları kalmayan 4 kardeşin yürek burkan mücadelesini anlatan "Kardeşlerim", Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi gibi sevilen isimleri kadrosunda buluşturacak.
Cumartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Suzan karakteri ile yolunun kesişmesini ise güzel oyuncu şöyle anlatıyor; "Esasında Suzan karakteriyle Eylül'de tanıştık. Aralık sonu gibi çekimlere başladık. İnanın sete çıkmak için 3 ay bekledim. Bu bekleyiş heyecanımı fazlasıyla tırmandırdı. İlk andan beri beni yakalayan bir karakter oldu; o zamandan beri de bu karakterin doğması için sabırsızlanıyordum. Bakalım izleyici Suzan'la buluşunca neler hissedecek?"
Karakterinin sürprizlerle dolu olduğunun altını çizen Yağtu, Suzan hakkında merak edilenleri de paylaştı; "Suzan, çok güçlü bir kadın değil, sürprizli bir karakter… Başarılı oyuncu, Suzan'ın görünenin ardında pek çok duyguyu içinde yaşaması, kimselere bir şey yansıtmadan ayakta durmaya çalışması ve sürprizli biri olması karakteri kabul etmesinde etkili olduğunu, hikâyede ise izleyiciyi nelerin beklediğini şöyle özetliyor;