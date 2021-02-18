Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim ile ekranlara dönüyor! Ahu Yağtu: “Suzan’ın izleyici ile buluşması için sabırsızlanıyorum”

Cumartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Suzan karakteri ile yolunun kesişmesini ise güzel oyuncu şöyle anlatıyor; "Esasında Suzan karakteriyle Eylül'de tanıştık. Aralık sonu gibi çekimlere başladık. İnanın sete çıkmak için 3 ay bekledim. Bu bekleyiş heyecanımı fazlasıyla tırmandırdı. İlk andan beri beni yakalayan bir karakter oldu; o zamandan beri de bu karakterin doğması için sabırsızlanıyordum. Bakalım izleyici Suzan'la buluşunca neler hissedecek?"